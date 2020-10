Rugby, Coppa del Mondo Francia 2023: i sorteggi si terranno il 14 dicembre, Italia in terza fascia

La Coppa del Mondo 2023 di rugby conoscerà la composizione dei cinque raggruppamenti con due settimane di ritardo: la pandemia ha stravolto i calendari internazionali e così la finestra autunnale, che si sarebbe dovuta concludere entro fine novembre, sforerà nella prima metà di dicembre.

Questo ritardo ha portato ad una modifica della data per il sorteggio del prossimo torneo iridato, che dunque non si terrà il 30 novembre, bensì il 14 dicembre, quando, assieme alle dodici Nazionali già qualificate, verranno inserite nell’urna anche le otto formazioni che ancora devono compiere il percorso verso Francia 2023.

In virtù del terzo posto nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2019, l’Italia è già qualificata alla prossima rassegna e sarà in terza fascia, mentre le altre undici già certe di partecipare sono: il Sudafrica (detentore), l’Inghilterra, la Nuova Zelanda ed il Galles, che compongono la prima fascia, l’Australia, l’Irlanda, la Francia (Paese ospitante) ed il Giappone, che saranno in seconda, la Scozia, l’Argentina e le Fiji, in terza come l’Italia, e che quindi non potranno essere sfidate dagli azzurri.

Per determinare le fasce utili per il sorteggio, che si terrà a Parigi presso il Palais Brongniart, è stato utilizzato il ranking all’1 gennaio 2020, questa decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione della RWC a seguito della significativa interruzione del calendario internazionale nel 2020 e con il Giappone che non avrà la possibilità di giocare nei prossimi mesi.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Fascia 1: Sud Africa, Nuova Zelanda, Inghilterra, Galles

Fascia 2: Irlanda, Australia, Francia, Giappone

Fascia 3: Scozia, Argentina, Fiji, Italia

Fascia 4: Oceania 1, Europa 1, Americhe 1, Asia / Pacifico 1

Fascia 5: Africa 1, Europa 2, Americhe 2, vincitore ripescaggio

IL TWEET CON L’ANNUNCIO

🔴 Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 se déroulera à Paris le 14 décembre 2020 au Palais Brongniart. 🔴 The Rugby World Cup France 2023 pool draw will take place in Paris at Palais Brongniart on 14 December 2020. 👉 https://t.co/THbWbJIF94#RWC2023 pic.twitter.com/lu7kutNlmp — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) October 2, 2020

