Roland Garros 2020: Timea Babos e Kristina Mladenovic vincono il titolo nel doppio e bissano il 2019

Timea Babos e Kristina Mladenovic si confermano campionesse del torneo di doppio al Roland Garros. L’ungherese e la francese, da numerosi anni coppia fissa nel circuito WTA, bissano la vittoria del 2019 sconfiggendo in finale la cilena Alexa Guarachi e l’americana Desirae Krawczyk per 6-4 7-5. Era dal 2008 e 2009, quando furono le spagnole Virginia Ruano Pascual e Anabel Medina Garrigues a vincere due volte di fila, che non si verificava una simile evenienza.

L’incontro di oggi, deciso nel primo set da un break nel settimo gioco e nel secondo alla conclusione di una serie di sei servizi persi di fila tra le quattro giocatrici, segna anche il quarto Slam vinto da Babos e Mladenovic, oltre che il secondo dell’anno dopo gli Australian Open. Le due non potranno però tentare il tris alle WTA Finals perché, a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus tuttora perdurante, tutti i tornei in Cina e dintorni, e dunque anche le Finals stesse, sono stati annullati per il 2020.

Loading...

Loading...

Nel corso del torneo era arrivata fino al secondo turno Jasmine Paolini, in coppia con la russa Varvara Gracheva: le due sono state eliminate dalle rumene Andreea Mitu e Patricia Maria Tig, in seguito finite sotto l’occhio del ciclone delle scommesse per il match di primo turno contro l’americana Madison Brengle e la russa Yana Sizikova, a causa di flussi anomali che hanno portato all’apertura di un’inchiesta per truffa e corruzione.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rob Prange / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport