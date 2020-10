Roland Garros 2020: Stefano Travaglia non può nulla contro Rafa Nadal, che lo travolge in tre set

Finisce al terzo turno il comunque ottimo Roland Garros di Stefano Travaglia. L’italiano si deve arrendere in maniera netta all’uomo che ha fatto di questo torneo un feudo, con 12 trionfi: Rafael Nadal. Il mancino di Manacor, con un chiaro 6-1 6-4 6-0, ribadisce la differenza esistente tra i due sia per classifica che per tante altre cose. In un’ora e 35 minuti arrivano così gli ottavi di finale per “Rafa”, finora mai realmente in difficoltà nella sua corsa alla tredicesima firma sull’albo d’oro.

Il riassunto del primo set è breve: la palla di Travaglia non riesce quasi mai a far male a quella di Nadal, che fa quasi quel che vuole da qualsiasi zona del campo. Nei primi tre giochi su 14 punti ne perde solo due, concede un game facile all’italiano, poi torna a dominare con una velocità di palla e un’intensità che travolgono il suo avversario: il 6-1 arriva in soli 26 minuti.

Il secondo parziale per il marchigiano parte meglio, dato che riesce a entrare nel campo in più di uno scambio e, in ogni caso, a tenere testa a Nadal, che qualcosa in più la concede pur senza mai rischiare la perdita del proprio turno di battuta. L’iberico, sul 3-3, sale sullo 0-30 e andrebbe a giocarsi tre palle break se il nastro non gli respingesse la palla corta di dritto, ma rimedia in fretta e con il dritto il 4-3 se lo va a prendere lo stesso. Travaglia reagisce e riesce a portare il game successivo ai vantaggi, ma Nadal risponde con discesa a rete dopo il servizio e prima vincente. Nel giro di pochi minuti, anche il secondo set è suo per 6-4.

Un brutto game, concluso da uno smash finito in rete, costa a Travaglia il servizio in apertura di terzo parziale, e per di più il mancino di Manacor se ne prende un altro, non pago e con una certa voglia di chiudere al più presto. Passa infatti poco, e Nadal continua ad avventarsi implacabile sulla sua preda odierna, per un 6-0 che, con una volée alta di rovescio, lo manda agli ottavi di finale, dove ad aspettarlo c’è l’americano Sebastian Korda.

Le statistiche, per quel che possono contare in un simile incontro, parlano di 13 vincenti e 24 errori gratuiti di Travaglia contro 28 e 13 di un Nadal apparso ancora una volta in gran spolvero sulla terra da lui più amata; pesa anche la debolezza della seconda dell’italiano (29% di punti vinti).

Foto: LaPresse