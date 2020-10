Roland Garros 2020, Rafael Nadal: “Jannik Sinner mi piace perché è un ragazzo umile che si impegna ogni giorno”

E’ il giorno della grande sfida a Parigi: il serbo Novak Djokovic contro lo spagnolo Rafael Nadal. La finale maschile del Roland Garros 2020 di tennis scatterà alle ore 15.00, e l’iberico, numero due del tabellone e del mondo, alla vigilia ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” toccando temi interessanti.

Così Nadal sul possibile record di tornei dello Slam vinti in carriera: “Io sono sempre andato per la mia strada, non ho mai guardato alle vittorie degli altri. Il primato negli Slam non è mai stato un’ossessione, alla fine della carriera la mia felicità non dipenderà dal fatto che ne abbia vinti più di Roger oppure no. E poi c’è anche Novak, non dimentichiamolo. Nole è un ostacolo enorme, se non esprimerò il livello più alto del mio gioco avrò poche chance“.

Lo spagnolo torna con la mente ai mesi del lockdown: “Lo ammetto, in quei momenti ho pensato poco al tennis, c’era preoccupazione per i miei genitori, per la mia famiglia, per i miei amici. Il mondo è cambiato drasticamente, c’è voluto un po’ di tempo per recuperare la testa, cioè le giuste sensazioni“.

Il tennista iberico elogia Sinner: “Jannik mi piace. Perché è un ragazzo umile che si impegna ogni giorno per migliorare. E l’umiltà è la dote dei campioni. Ci sono tanti giovani che giocano benissimo, credo che ormai sia improprio chiedersi quando prenderanno il nostro posto. Sono già qua“.

Foto: LaPresse