Roland Garros 2020, programma semifinali: Nadal-Schwartzman e Djokovic-Tsitsipas. Orari, tv, streaming

Oggi, venerdì 9 ottobre, giorno delle semifinali del tabellone maschile del Roland Garros 2020. A scendere in campo per primi sul Philippe Chatrier saranno il n.2 del mondo Rafael Nadal e l’argentino Diego Schwartzman , che hanno potuto beneficiare di due giorni di riposo dopo i match andati a buon termine contro Jannik Sinner e Dominic Thiem. Periodo di recupero necessario soprattutto per il sudamericano, costretto a un confronto molto duro e deciso al quinto set. La sfida avrà inizio alle 14.50, mentre quella tra il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic e il greco Stefanos Tsitsipas è prevista non prima delle 17.00. Un incontro interessante tra due generazioni a confronto.

Il Roland Garros 2020 andrà in scena dalle ore 14.50. Le partite saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 o 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA DEL ROLAND GARROS (9 OTTOBRE)

Campo Philippe Chatrier – ore 14.50

[12] D. Schwartzman v [2] R. Nadal

Non prima delle 17.00

[1] N. Djokovic v [5] S. Tsitsipas

Foto: LaPresse