Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 2 ottobre

Un venerdì azzurro al Roland Garros 2020. Saranno cinque i tennisti italiani che scenderanno in campo quest’oggi. Sul Philippe Chatrier Stefano Travaglia cerca il miracolo contro Rafa Nadal. Pronostico più aperto, ma altro match dal grande fascino quello tra Marco Cecchinato ed Alexander Zverev. Se la gioca Lorenzo Sonego contro l’americano Taylor Fritz, mentre Jannis Sinner parte favorito contro l’argentino Federico Coria. Tra le donne Martina Trevisan sogna un’altra impresa contro la greca Maria Sakkari.

Oggi, venerdì 2 ottobre, si terrà la quinta giornata dei tabelloni principali del Roland Garros 2020 di tennis. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei match dei tennisti italiani

ORDINE DI GIOCO 2 OTTOBRE 2020

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Casper Ruud NOR vs Dominic Thiem AUT

Simona Halep ROU vs Amanda Anisimova USA

Caroline Garcia FRA vs Elise Mertens BEL

Stefano Travaglia ITA vs Rafael Nadal ESP

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Elina Svitolina UKR vs Ekaterina Alexandrova RUS

Stan Wawrinka SUI vs Hugo Gaston FRA

Alexander Zverev GER vs Marco Cecchinato ITA

Katerina Siniakova CZE vs Kiki Bertens NED

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Eugenie Bouchard CAN vs Iga Swiatek POL

Lorenzo Sonego ITA vs Taylor Fritz USA

Norbert Gombos SVK vs Diego Schwartzman ARG

Martina Trevisan ITA vs Maria Sakkari GRE

Court 14 – Ore: 11:00

Cameron Norrie GBR / Marton Fucsovics HUN vs Fabrice Martin FRA / Jeremy Chardy FRA

Anna Karolina Schmiedlova SVK vs Nadia Podoroska ARG

Federico Coria ARG vs Jannik Sinner ITA

Nicolas Mahut FRA vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Court 7 – Ore: 11:00

Michael Venus NZL / John Peers AUS vs Tim Puetz GER / Frederik Nielsen DEN

Pedro Martinez ESP vs Sebastian Korda USA

Barbora Krejcikova CZE vs Tsvetana Pironkova BUL

Franko Skugor CRO / Austin Krajicek USA vs Feliciano Lopez ESP / Pablo Cuevas URU

Court 9 – Ore: 11:00

Hugo Nys MON / Andres Molteni ARG vs Bruno Soares BRA / Mate Pavic CRO

Jasmine Paolini ITA / Varvara Gracheva RUS vs Patricia Maria Tig ROU / Andreea Mitu ROU

Dennis Novak AUT / Aljaz Bedene SLO vs Filip Polasek SVK / Ivan Dodig CRO

Court 10 – Ore: 11:00

Ajla Tomljanovic AUS / Alison Riske USA vs Demi Schuurs NED / Kveta Peschke CZE

Anastasia Pavlyuchenkova RUS / Kirsten Flipkens BEL vs Aliaksandra Sasnovich BLR / Marta Kostyuk UKR

Vera Zvonareva RUS / Laura Siegemund GER vs Iga Swiatek POL / Nicole Melichar USA

Court 11 – Ore: 11:00

Jelena Ostapenko LAT / Gabriela Dabrowski CAN vs Monica Niculescu ROU / Misaki Doi JPN

Guido Pella ARG / Leonardo Mayer ARG vs Nikola Mektic CRO / Wesley Koolhof NED

Kristyna Pliskova CZE / Viktoria Kuzmova SVK vs Oksana Kalashnikova GEO / Ekaterina Alexandrova RUS

Court 12 – Ore: 11:00

Jil Teichmann SUI / Nina Stojanovic SRB vs Bethanie Mattek-sands USA / Sofia Kenin USA

Luisa Stefani BRA / Hayley Carter USA vs Tamara Zidansek SLO / Miyu Kato JPN

Shuai Zhang CHN / Veronika Kudermetova RUS vs Alison Van uytvanck BEL / Greet Minnen BEL

Desirae Krawczyk USA vs Alexa Guarachi CHI

Court 13 – Ore: 11:00

Joe Salisbury GBR / Rajeev Ram USA vs Matt Reid AUS / Alex De minaur AUS

Robert Farah COL / Juan Sebastian Cabal COL vs Jordan Thompson AUS / Robert Lindstedt SWE

Shelby Rogers USA / Cornelia Lister SWE vs Ena Shibahara JPN / Shuko Aoyama JPN

Horia Tecau ROU / Jean-julien Rojer NED vs Jonny O’mara GBR / Marcelo Arevalo ESA

Foto: LaPresse