Roland Garros 2020: Marco Cecchinato eliminato da Alexander Zverev, che sfiderà Jannik Sinner agli ottavi

Finisce il Roland Garros di Marco Cecchinato. Partito dalle qualificazioni, il siciliano non è riuscito ad avere la meglio sul tedesco Alexander Zverev, evidentemente “riacceso” dal pericolo corso al secondo turno, e vincitore per 6-1 7-5 6-3 nei confronti dell’ex semifinalista, che in ogni caso si riavvicina tantissimo ai primi 100 del ranking ATP, e del resto era anche al sesto incontro, fattore che ha certamente inciso nell’economia dell’incontro odierno. Per Zverev ci sarà ora lo scontro con Jannik Sinner nella giornata di domenica (pioggia e rinvii permettendo).

Il primo set è un monologo di Zverev. Il tedesco parte fortissimo e strappa per due volte il servizio ad un Cecchinato davvero troppo falloso. Il finalista dello US Open allunga fino al 4-0 e poi ottiene un ulteriore break nel settimo game, chiudendo agevolmente il set per 6-1.

Il siciliano riesce a reagire nel secondo set e finalmente comincia a tenere un buon livello nello scambio da fondo. Cecchinato ottiene il break nel settimo gioco e va servire per il secondo set sul 5-4. Purtroppo arriva il controbreak del tedesco, che poi strappa ancora la battuta all’azzurro e chiude il game e la frazione sul 7-5.

Il terzo parziale parte sulle ali di quanto accaduto poco prima per il finalista degli US Open, che scappa rapidamente sul 3-0 e continua a far soffrire il siciliano sui suoi turni di battuta, mai semplici. Sul 5-2 arrivano anche due match point per Zverev, entrambi annullati da Cecchinato in bellezza (da segnalare una splendida palla corta vicinissima alla rete). L’azzurro si trova per le mani una palla break, ma il tedesco gliela cancella con servizio e dritto, per poi andare a chiudere senza troppi problemi.

Chiave fondamentale del match è quella legata al problema degli errori gratuiti commessi da Cecchinato: ben 41, troppi, soprattutto a fronte di 23 vincenti, per poter contenere un giocatore come Zverev. Notevole anche il divario dei punti vinti sulla prima: 85% contro 58% a favore del tedesco.

Foto: LaPresse