Roland Garros 2020, Lorenzo Sonego si ferma al quarto turno contro Diego Schwartzman

Non arriva il tris azzurro oggi al Roland Garros 2020 di tennis: dopo il passaggio ai quarti di Martina Trevisan e Jannik Sinner, si ferma invece al quarto turno Lorenzo Sonego, battuto dall’argentino Diego Schwartzman, numero 12 del seeding, che si impone per 6-1 6-3 6-4 in un’ora e 58 minuti. Per lui ai quarti uno tra l’austriaco Dominic Thiem ed il transalpino Hugo Gaston.

Nel primo set Sonego si procura subito due palle break ma non le sfrutta, poi cede il servizio. Immediato controbreak, ma sul 40-40 del quarto gioco arriva lo stop per pioggia. Alla ripresa Schwartzman è perfettamente in palla, trova subito il break e vola via, strappando il servizio all’azzurro anche nel sesto game. Il 6-1 si concretizza in 37 minuti.

La seconda partita vede la sfida proseguire con lo stesso canovaccio e l’argentino porta ad otto il numero di game vinti dal rientro in campo: sotto 0-4, l’azzurro tiene finalmente la battuta per due turni e recupera anche un break di ritardo, portandosi sul 3-5. Nel nono gioco Sonego però cede ancora il servizio a zero ed il 6-3 arriva in 43 minuti.

Il terzo parziale inizia sui binari dell’equilibrio, dato che l’azzurro finalmente non concede palle break, ma il sudamericano ottiene i primi dieci punti consecutivi sul proprio servizio, con Sonego incapace di far male in risposta. Nel settimo gioco però ecco il break a zero dell’azzurro che allunga e si porta sul 4-3. Immediato però arriva il controbreak del sudamericano, che poi passa a condurre 5-4. Sonego serve per restare nel match, ma ai vantaggi arriva il 6-4 di Schwartzman in 38 minuti.

Le statistiche mostrano come Sonego abbia sofferto soprattutto con la seconda, ottenendo il punto in 9 occasioni su 35, mentre l’argentino ne ha vinti il doppio 18, in sole 30 circostanze. Pesantissimo anche il saldo vincenti-gratuiti dell’azzurro, 18 contro 48, mentre per il sudamericano sono 15 contro 23. Il totale dei punti vinti recita 92-63 per Schwartzman.

Foto: LaPresse