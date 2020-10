Roland Garros 2020: Djokovic sfida Khachanov, Tsitsipas-Dimitrov promette scintille. Al femminile Kvitova e Kenin a caccia dei quarti

Prima giornata senza italiani al Roland Garros 2020. Dopo una domenica eccezionale per i colori azzurri con le vittorie di Martina Trevisan e Jannik Sinner, sarà un lunedì di attesa per i due nostri portacolori, visto che oggi si completano i match degli ottavi di finale nei tabelloni maschile e femminile dello Slam parigino.

A scendere in campo sarà il numero uno del mondo Novak Djokovic, che se la vedrà con il russo Karen Khachanov in un match complicato per il serbo, che finora ha dominato tutti gli avversari affrontati. Doveva essere l’ottavo di finale di Matteo Berrettini e, invece, contro lo spagnolo Pablo Carrero Busta ci sarà il qualificato tedesco Daniel Altmaier, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo.

Loading...

Loading...

Sfida molto spettacolare, soprattutto sul piano estetico, quella tra Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov. Il greco è leggermente favorito, ma il bulgaro vuole ritrovarsi definitivamente sulla terra rossa parigina. Il quarto match è quello tra l’ungherese Marton Fucsovics ed il russo Andrey Rublev, che prosegue nel suo ottimo momento post pandemia.

In campo femminile non sono mancate le sorprese e quindi fare i pronostici è davvero impossibile. Petra Kvitova dovrebbe partire favorita contro la cinese Shuai Zhang, ma la ceca non ha mai troppo amato la terra rossa. Sofia Kenin se la vedrà, invece, con la grande speranza del tennis francese Fiona Ferro. Davvero sorprendenti gli altri due ottavi di finale Siegemund-Badosa e Jabeur-Collins, con tutte le quattro giocatrici a caccia di un sogno.

