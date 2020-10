Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 5 ottobre

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2020 di tennis, oggi, lunedì 5 ottobre, si disputeranno gli ultimi otto incontri degli ottavi di finale dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Non ci saranno italiani in campo, tutti eliminati sia nella parte alta del tabellone maschile che in quella bassa di quello femminile.

Oggi, lunedì 5 ottobre, si terrà la nona giornata dei tabelloni principali del Roland Garros 2020 di tennis. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

ORDINE DI GIOCO 5 OTTOBRE 2020

Court Philippe CHATRIER

Dalle 11.00

Petra KVITOVA (CZE) [7] contro Shuai ZHANG (CHN)

Grigor DIMITROV (BUL)[18] contro Stefanos TSITSIPAS (GRE) [5]

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] contro Karen KHACHANOV (RUS) [15]

Fiona FERRO (FRA) contro Sofia KENIN (USA)[4]

Court Suzanne LENGLEN

Dalle 11.00

Marton FUCSOVICS (HUN) contro Andrey RUBLEV (RUS) [13]

Ons JABEUR (TUN) [30] contro Danielle COLLINS (USA)

Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [17] contro Daniel ALTMAIER (GER)

Court Simonne MATHIEU

Dalle 11.00

Laura SIEGEMUND (GER) contro Paula BADOSA (ESP)

Diretta tv Eurosport 1

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta live testuale di alcuni match OA Sport

Foto: LaPresse