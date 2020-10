Real Sociedad-Napoli oggi: orario, tv, programma, streaming, formazioni Europa League

Real Sociedad-Napoli: il momento della verità. I partenopei fanno visita alla compagine spagnola con la voglia di ripartire, dopo il ko interno subito all’esordio (0-1), per mano degli olandesi dell’AZ Alkmaar, nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021.

Da una parte la formazione basca che – con un David Silva in più nel motore – ha trovato uno splendido avvio di stagione, salendo momentaneamente in vetta alla classifica della Liga e del girone della seconda kermesse continentale per importanza, dall’altra gli “azzurri” di Gattuso che, al netto della sconfitta sopra citata, stanno offrendo prestazioni sempre più solide e convincenti: chi la spunterà? La parola al campo.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Real Sociedad-Napoli, match valido per la 2^ giornata della fase a gironi di Europa League 2020-2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e sul satellite su Sky Sport Uno (numero 201) ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

REAL SOCIEDAD-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz; David Silva, Guevara, Merino; Januzaj, Willian José, Oyarzabal

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Insigne, Mertens, Politano; Osimhen

REAL SOCIEDAD-NAPOLI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE:

21.00: Real Sociedad-Napoli

REAL SOCIEDAD-NAPOLI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno (numero 201)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

