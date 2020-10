Milan-Sparta Praga oggi: orario, tv, programma, streaming, formazioni Champions League

Secondo appuntamento per i gironi di Europa League 2020-2021. Nel Gruppo H la squadra di mister Pioli cerca i tre punti per muovere ancora un passo importante verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Celtic Glasgow della scorsa settimana, i rossoneri alle ore 18.55 se la vedranno con lo Sparta Praga in un incontro delicato soprattutto per i cechi che, all’esordio, hanno subito un pesantissimo 1-4 interno contro il Lille.

Per la compagine meneghina è in arrivo una ghiotta occasione a San Siro per indirizzare in maniera ulteriore il girone e confermare l’ottimo momento di forma. Pochi i dubbi di formazione, con Tatarusanu ancora al posto di Donnarumma, quindi potrebbe esserci l’esordio di Dalot dal primo minuti sull’out di destra, con Tonali in mezzo al campo assieme a Kessié, quindi Krunic a sostegno di Brahim Diaz, Castillejo e Ibrahimovic.

IN TV – Milan-Sparta Praga sarà trasmessa da Sky Sport, sul canale Sky Sport 1 (201) e sarà disponibile anche su Diretta Gol Europa League sul canale Sky Sport Collection (205). In streaming si potrà seguire su SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE del match.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2020-2021

Giovedì 29 ottobre

Ore 18.55 Milan-Sparta Praga

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

Sparta Praga (4-2-3-1): Heca; Sacek, Celutska, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karlsson, Dockal, Krejci; Julis.

