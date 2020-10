Roma-CSKA Sofia oggi: orario, tv, programma, streaming, formazioni Champions League

Ritorna l’Europa League e primo impegno casalingo per la Roma. I giallorossi affronteranno i bulgari del CSKA Sofia in quello che è forse il match più semplice sulla carta di questa prima fase per la squadra di Fonseca. Una Roma obbligata a vincere e che punta al bis dopo il successo con lo Young Boys. Ci sarà ancora tanto turnover con l’allenatore portoghese che farà partire dal primo minuto Carles Perez ed il nuovo arrivato Borja Mayoral.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Roma-Cska Sofia, match valido per la 2^ giornata della fase a gironi di Europa League 2020-2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (numero 204) ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

ROMA-CSKA SOFIA: PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Borja Mayoral

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Tiago Rodrigues, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe

ROMA-CSKA SOFIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE:

21.00: Roma-CSKA Sofia

ROMA-CSKA SOFIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (numero 204)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse