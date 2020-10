Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi al Roland Garros? Le proiezioni di classifica ATP: azzurro nei top 60!

Se non avverranno enormi sconvolgimenti dietro di lui, Jannik Sinner terminerà il Roland Garros almeno nei primi 60 giocatori del mondo con gli ottavi di finale. Questa è la diretta conseguenza del successo sull’argentino Federico Coria ottenuto poco fa sul Court 14 dello Slam parigino.

L’azzurro, infatti, va a salire al numero 59 della classifica ATP, che è suo best ranking e migliora di 9 posizioni quello che già aveva. Tra i giocatori che hanno meno di vent’anni, è il migliore in assoluto, mentre estendendo il discorso agli Under 21 è il secondo dietro il canadese Felix Auger-Aliassime, che però si trova in una sorta di sostanziale stallo nella zona della top 20 da qualche mese (lockdown escluso).

Per Sinner, ora, la prospettiva è quella di poter iniziare ad affrontare i prossimi tornei anche nel novero delle teste di serie basse, in modo tale da avere un percorso più facile verso le fasi più importanti degli stessi. Attenzione, però: non è detto che il cammino di Jannik sia finito qui. Intanto il ruolo di numero 4 d’Italia se l’è preso.

Foto: LaPresse