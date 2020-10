Programma F1, orari e tv GP Emilia-Romagna 2020: palinsesto Sky e TV8

E dopo Portimao, è tempo di Imola. Il Circus della F1 torna sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, un luogo dove si è fatta la storia del Motorsport (l’ultima volta nel 2006, con il successo del tedesco Michael Schumacher su Ferrari). Un appuntamento particolare per via dell’organizzazione del weekend: un solo turno di prove libere sabato 31 ottobre, a precedere le qualifiche, poi domenica 1° novembre la gara. Un cambio di format dettato dalle circostanze, non certo dalla voglia di sperimentare. Viste le difficoltà negli spostamenti legate alle questioni Covid-19, non ci sarà il turno di libere del venerdì e si inizierà a girare solamente dal sabato. Una difficoltà in più per i piloti e le squadre, che dovranno trovare il feeling giusto sul layout del Santerno.

Ci si presenta in una situazione di classifica da definire decisamente delineata, anche se non vi sono i crismi della matematica certezza. Lewis Hamilton e la Mercedes, nei fatti, sono vicinissimi a centrare i titoli iridati tra i piloti e i costruttori. Il britannico, reduce dal successo in terra lusitana, ha fatto la storia, vincendo la gara n.92 in carriera. Un traguardo incredibile per l’asso nativo di Stevenage che si sta confermando un vero campione di cui tanti dovremo parlare nel presente e nel futuro. Lo stesso dicasi per la Stella a tre punte che, come il suo alfiere, si avvia a vincere il settimo titolo mondiale dal 2014, era dei motori ibridi in cui il marchio di Stoccarda è indelebile. Da questo punto di vista la Ferrari vuol dar conferma della crescita evidenziatasi a Portimao. Il quarto posto di Charles Leclerc, replicando quanto emerso nelle qualifiche, è una boccata d’ossigeno in un’annata molto difficile per la scuderia di Maranello. In uno dei fine settimana più significativi per la Rossa, il desiderio è quello di fare il meglio possibile per regalarsi qualcosa di speciale su di una pista in cui il brand della Ferrari è un tratto caratterizzante.

LA PROGRAMMAZIONE GP EMILIA-ROMAGNA F1 2020

Sabato 31 ottobre

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 1° novembre

ore 13.10, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP EMILIA-ROMAGNA F1 2020

La copertura televisiva del GP dell’Emilia-Romagna di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Imola.

TV A PAGAMENTO – Il GP dell’Emilia-Romanga di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche (ore 14.00) e della corsa sul circuito del Santerno (ore 13.10). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del sabato.

STREAMING – Il GP dell’Emilia-Romagna di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Imola.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 31 ottobre

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 1° novembre

ore 13.10, F1, Gara, diretta

