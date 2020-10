Percorso Giro d’Italia 2020: il numero di tappe di montagna, pianura e cronometro

Siamo alla vigilia della grande partenza da Monreale. Scatta domani, con una breve cronometro, il Giro d’Italia 2020. Un percorso davvero molto vario per la Corsa Rosa che prevede come di consueto tante tappe di montagna, ma anche frazioni mosse, o pianeggianti e per velocisti, oltre a tre prove contro il tempo. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i tipi di frazioni.

SETTE TAPPE DI MONTAGNA

LUNEDI’ 5 OTTOBRE, TERZA TAPPA: Enna-Etna (150 km)

Loading...

Loading...

DOMENICA 11 OTTOBRE, NONA TAPPA: San Salvo-Roccaraso (208 km)

DOMENICA 18 OTTOBRE, QUINDICESIMA TAPPA: Rivolto-Piancavallo (185 km)

MARTEDI’ 20 OTTOBRE, SEDICESIMA TAPPA: Udine-San Daniele del Friuli (229 km)

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE, DICIASETTESIMA TAPPA: Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio (203 km)

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE, DICIOTTESIMA TAPPA: Pinzolo-Laghi di Cancano (207 km)

SABATO 24 OTTOBRE, VENTESIMA TAPPA: Alba-Sestriere (198 km)

CINQUE TAPPE MISTE

DOMENICA 4 OTTOBRE, SECONDA TAPPA: Alcamo-Agrigento (150 km)

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE, QUINTA TAPPA: Mileto-Camigliatello Silano (225 km)

MARTEDI’ 13 OTTOBRE, DECIMA TAPPA: Lanciano-Tortoreto (177 km)

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE, DODICESIMA TAPPA: Cesenatico-Cesenatico (204 km)

VENERDI’ 16 OTTOBRE, TREDICESIMA TAPPA: Cervia-Monselice (192 km)

SEI TAPPE PIANEGGIANTI

MARTEDI’ 6 OTTOBRE, QUARTA TAPPA: Catania-Villafranca Tirrena (140 km)

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE, SESTA TAPPA: Castrovillari-Matera (188 km)

VENERDì 9 OTTOBRE, SETTIMA TAPPA: Matera-Brindisi (143 km)

SABATO 10 OTTOBRE, OTTAVA TAPPA: Giovinazzo-Vieste (200 km)

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE, UNDICESIMA TAPPA: Porto Sant’Elpidio-Rimini (182 km)

VENERDI’ 23 OTTOBRE, DICIANNOVESIMA TAPPA: Morbegno-Asti (251 km)

TRE TAPPE A CRONOMETRO

SABATO 3 OTTOBRE, PRIMA TAPPA: Monreale-Palermo (15 km, cronometro individuale)

SABATO 17 OTTOBRE, QUATTORDICESIMA TAPPA: Conegliano-Valdobbiadene (34 km, cronometro)

DOMENICA 25 OTTOBRE, VENTUNESIMA TAPPA: Cernusco sul Naviglio-Milano (15,7 km, cronometro)

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse