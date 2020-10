Pattinaggio, Bruno Molea: “1700 atleti ritornati in pista dopo l’emergenza sanitaria grazie al lavoro di una grande squadra”

“Il merito del successo non è sempre e solo di chi sta al comando, ma della capacità di contornarsi di persone valide”. Queste le parole di Bruno Molea, il Presidente Nazionale AICS intervenuto ai microfoni di Figure2U, la trasmissione firmata Sport2U in collaborazione con OA Sport.

Giornalista, politico e dirigente pubblico, Molea eprime tutta la sua ammirazione e gratitudine per le persone che, all’interno di AICS, hanno contribuito a riportare gli atleti nel riprendere la propria attività: “Nel pattinaggio ho una grande squadra e un grande capitano. In questi anni, la commissione tecnica nazionale ha fatto cose incredibili e raggiunto numeri impensabili: sono 1700 gli atleti rimessi in pista dopo l’emergenza, un grande numero che non speravo“.

Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A BRUNO MOLEA

Foto: LaPresse