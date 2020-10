Combinata nordica, calendario Coppa del Mondo 2020-2021: cancellata Chaux-Neuve, confermato il resto

Nella giornata odierna la Fis ha ufficializzato il calendario della Coppa del Mondo 2020-21 di combinata nordica, approvando qualche piccola modifica rispetto alla versione divulgata a maggio. Per la verità sarebbe più corretto parlare di “intenzione di calendario”, in quanto non si può escludere che nel prossimo futuro diversi Paesi decidano di applicare misure di sicurezza stringenti allo scopo di arginare la diffusione del Covid-19, nel caso dovesse ripresentarsi l’emergenza. Dunque, tra le conseguenze dell’appena citata eventualità, potrebbe esserci anche quella di obbligare il massimo circuito della combinata nordica a cambiare i propri piani. Comunque sia, il progetto della stagione 2020-21 è stato definitivamente stilato.

In campo maschile rispetto alla prima versione del calendario, è stata cancellata la tappa di Chaux-Neuve, prevista per il 9 e 10 gennaio, un weekend che rimarrà buco. La località francese ha rinunciato all’appuntamento per ragioni finanziarie. Inoltre si registra una piccola modifica nel programma di Oslo, dove si gareggerà sabato e domenica, non venerdì e sabato. Indi per cui scendono a 22 le gare individuali previste (12 con salto su normal hill e 10 su large hill), a cui vanno aggiunte 2 team sprint e 1 prova a squadre in format olimpico.

Invariato, invece, il programma dei Mondiali di Oberstdorf 2021, che è il seguente:

Venerdì 26 febbraio: Gundersen NH/10 km Maschile

Domenica 28 febbraio: Prova a squadre NH/4×5 km Maschile

Giovedì 4 marzo: Gundersen LH/10 km Maschile

Sabato 6 marzo: Team Sprint LH/2×7.5 km Maschile

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO IN FORMATO PDF

Inoltre è stato ridotto anche il Calendario della Coppa del Mondo femminile, che vedrà la luce proprio nel 2020-21. È infatti stata stralciata la finale di Schonach, riducendo a 4 il numero di gare che assegneranno punti per la Sfera di cristallo (tutte con salto su trampolino piccolo e 5 km di fondo). C’è però una novità positiva legata ai Mondiali di Oberstdorf. La prova iridata è stata anticipata

Inoltre non bisogna dimenticare come nel 2020-21 vedrà la luce la Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. La prima stagione prevede un programma minimo, fatto solamente di cinque gare (tutte con salto su trampolino piccolo e 5 km di sci di fondo da percorrere).

PROGRAMMA FEMMINILE 2020-2021

4-5 dicembre: Lillehammer (Norvegia)

2-3 gennaio: Otepää (Estonia)

La competizione che assegnerà medaglie iridate ai Mondiali di Oberstdorf si disputerà sabato 27 febbraio.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI COMBINATA NORDICA

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: La Presse