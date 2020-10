Pattinaggio artistico, Stèphane Lambiel è il nuovo allenatore di Rika Kihira. Arriva l’ufficialità

Si allarga ancora il roster dell’eccellente scuola di pattinaggio artistico di Champery (Svizzera): Stèphane Lambiel, come conferma la scheda biografica ISU aggiornata nella mattinata di mercoledì 7 ottobre, è infatti diventato ufficialmente il nuovo allenatore della fuoriclasse nipponica Rika Kihira.

La nativa di Nagoya ha dunque cambiato spartito in corsa rispetto ai piani iniziali. Intorno al mese di giugno infatti aveva annunciato la sua transizione in Canada al Toronto Cricket Club di Brian Orser: probabilmente invece a causa delle difficoltà dovute alla pandemia l’atleta ha raggiunto la Svizzera per un campus estivo, prolungando dunque la sua presenza ritrovando sul ghiaccio il connazionale Vice Campione Olimpico Uno Shoma. Come era già previsto in caso di passaggio al coach di Yuzuru Hanyu, la storica allenatrice dell’atleta del Sol Levante, Mie Hamada, resterà comunque nel team tecnico, non a caso infatti figura regolarmente nel documento.

Una nuova esperienza, come hanno testimoniato anche i numerosi contributi fotografici pubblicati dalla pattinatrice stessa sui suoi canali social negli ultimi mesi, assolutamente positiva, in cui una serenissima Kihira ha anche avuto la possibilità di raggiungere l’Italia lavorando con il celebre coreografo Benoit Richard sul suo nuovo short program, pattinato su ” The Fire Within“. Lo stesso Stèphane Lambiel ha invece curato l’allestimento del libero, che sarà interpretato sulle note di “Baby God bless you“.

Tra gli obiettivi stagionali del talento giapponese ci sarà certamente quello di completare in gara un quadruplo salchow in maniera pulita, elemento con cui, grazie anche al triplo axel, potrebbe tentare di mettere il bastone tra le ruote alle quotate avversarie russe.

RIKA KIHIRA ESEGUE IN ALLENAMENTO IL QUADRUPLO SALCHOW

Foto: LaPresse