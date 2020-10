Pattinaggio artistico, Skate America 2020: programma, orari, tv, streaming

Partirà questo fine settimana dal ghiaccio della Orleans Arena di Las Vegas Skate America, primo appuntamento del Grand Prix 2020-2021, la celebre competizione itinerante di pattinaggio artistico allestita in questa stagione in forma emergenziale a causa del protrarsi della pandemia. Per quest’anno infatti le tappe saranno valide come competizioni domestiche: la partecipazione sarà dunque vincolata agli atleti della nazionalità ospitante, a quelli di altri Paesi che però si allenano nello Stato dove si svolge la rassegna e ai pattinatori di area geografica vicina che hanno la possibilità di raggiungere l’evento senza problemi circa le restrizioni dei voli.

Per la gara inaugurale dunque saranno della partita, con poche eccezioni, tutti i principali pattinatori statunitensi. Il più atteso sarà sicuramente il detentore del titolo iridato Nathan Chen che, per l’occasione, si darà battaglia da favorito principalmente con la medaglia di bronzo ai mondiali 2019 di Saitama (Giappone) Vincent Zhou e con il canadese di stanza ad Anchorange Keegan Messing. In campo femminile Mariah Bell cercherà di conquistare il primo posto con Bradie Tennell e Amber Gleen, atleta che recentemente ha aggiunto al suo layout con frequenza un salto importante con il triplo axel. Attesi inoltre nella danza Madison Hubbell-Zachary Donohue, motivati a conquistare per il terzo anno consecutivo la tappa di casa.

SKATE AMERICA 2020: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARIO PROVVISORIO ITALIANO)

Sabato 24 ottobre

01:10 Short Program Individuale Femminile

03:00 Short Program Individuale Maschile

04:40 Short program Coppie d’artistico

06:30 Rhythm Dance Danza sul ghiaccio

20:00 Free program individuale femminile

22:05 Free program individuale maschile

domenica 25 ottobre

03:50 Free program coppie d’artistico

05:25 Free dance danza sul ghiaccio

SKATE AMERICA 2020: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Nonostante manchi davvero poco all’inizio della kermesse, l’International Skating Union non ha ancora comunicato la lista dei broadcaster che hanno acquisito i diritti televisivi. Ricordiamo che, se il modus operandi sarà quello dello scorso anno, nel caso di mancato acquisto da parte dei network locali, l’intero circuito verrà trasmesso in chiaro su YouTube. Ulteriori aggiornamenti verranno comunque comunicati nelle prossime ore.

Foto: Colombo Pier