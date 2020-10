Pattinaggio artistico: i debuttanti Scimeca Knierim-Frazier si impongono nello short delle coppie a Skate America 2020, deludono Cain Gribble-Leduc

Il nuovo che avanza conquista gli Stati Uniti. La coppia di recente formazione composta da Alexa Scimeca Knierim e Brandon Frazier si è imposta con merito nello short program di Skate America, la prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico, quest’anno allestita presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada).

Gli atleti di casa, che hanno ufficializzato la loro nuova collaborazione appena nel mese di marzo, si sono imposti nettamente snocciolando una performance positiva. Bene il triplo twist, di livello 3, contraddistinto da una buona altezza, ben eseguito malgrado un unisono non perfetto il triplo toeloop in parallelo, ok il triplo rittberger lanciato e il sollevamento del gruppo tre, chiamato di livello 4 come la spirale e la trottola combinata, elementi con cui i pattinatori hanno raggiunto agilmente il punteggio di 74.19 (40.43, 33.76) staccando di tre punti Jessica Calalang-Brian Johnson, secondi con 71.08 (38.16, 33.92), penalizzati da una caduta nel salchow ruotato solo doppio, e di sette Audrey Lu-Misha Mitrofanov, vera sorpresa della giornata, in questo momento terzi con 67.52 (37.96, 29.56).

Deludono gli attesi della vigilia. Ashley Cain Gribble-Timothy Leduc si sono dovuti accontentare infatti della quarta piazza provvisoria con 64.21 (31.13, 33.08) a causa di tre errori sanguinosi nel twist, nel triplo salchow in parallelo e nel triplo lutz lanciato. Non è andata meglio a Tarah Kayne-Danny O’Shea, al momento quinti con 59.86 (30.42, 31.44) dopo una caduta nel triplo salchow side by side e un triplo lutz lanciato decisamente falloso.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

1 1 Alexa SCIMECA KNIERIM

Brandon FRAZIER, USA 74.19 2 6 Jessica CALALANG

Brian JOHNSON, USA 71.08 3 5 Audrey LU

Misha MITROFANOV, USA 67.52 4 7 Ashley CAIN-GRIBBLE

Timothy LEDUC, USA 64.21 5 8 Tarah KAYNE

Danny O’SHEA, USA 59.86 6 3 Olivia SERAFINI

Mervin TRAN, USA 59.67 7 2 Emily CHAN

Spencer Akira HOWE, USA 55.58 8 4 Anna VERNIKOV

Evgeni KRASNOPOLSKI, ISR 48.23

Foto: International Skating Union (Figure Skating, Free editorial use)