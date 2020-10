Pattinaggio artistico: Alexandra Trusova tenta il quadruplo rittberger in allenamento. Il video è virale

Lo aveva annunciato Evgeni Plushenko nel mese di giugno. Adesso è arrivata la prova. Alexandra Trusova, fresca vincitrice della seconda tappa della Coppa Di Russia di pattinaggio artistico, sta lavorando in maniera seria al quadruplo rittberger, ennesimo elemento mai atterrato da nessun’altra donna nella storia della disciplina. La pattinatrice russa nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video in cui esegue il difficile salto, rimbalzato poi in tutto il web diventando virale.

Seppur sfoggiando una rotazione decisamente incompleta, più vicina a una ipotetica chiamata di degradato che altro, l’intenzione della Regina dei quadrupli e del suo team parla chiaro: mostrare sia agli addetti ai lavori che al pubblico di essere potenzialmente capace di eseguire tutti i salti da quattro giri di rotazione. Non per niente, il suo obiettivo conclamato è quello di ruotare in gara tutti i quadrupli.

Nonostante il lodevole gesto tecnico però, appare leggermente nebulosa la tipologia di allenamento della nativa di Riazan. Il suo recente successo in rimonta sulla temibile Kamila Valieva alla MegaSport di Mosca ha infatti dimostrato che, se realizzati in modo pulito, possono bastare tre quadrupli, un lutz e due toeloop, quest’ultimo cavallo di battaglia della nostra, per poter vincere una gara, soprattutto se accompagnati da almeno un triplo axel in uno dei due programmi. Quanto può essere proficuo, ad oggi, continuare ad allenare nuovi salti di grande complessità, rischiando risentimenti fisici non banali, invece di puntare magari sulla qualità degli elementi già sicuri rafforzando un salto che fa la differenza come il triplo axel? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

IL VIDEO DEL QUADRUPLO RITTBERGER DI ALEXANDRA TRUSOVA

Foto: LaPresse

Video: Instagram ufficiale Alexandra Trusova (@avtrusova)