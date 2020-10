Parigi-Roubaix 2002 a rischio cancellazione: corsa “messa in discussione”. Tutti gli ultimi scenari

Si fa sempre più concreto il rischio della cancellazione della Parigi-Roubaix, Classica Monumento in programma domenica 25 ottobre (in contemporanea con l’ultima tappa del Giro d’Italia e la sesta frazione della Vuelta di Spagna). Il Prefetto del Nord Michel Lalande aveva parlato di corsa “messa in discussione” dopo i dubbi delle ultime settimane. La situazione sanitaria inizia seriamente a preoccupare anche perché la zona di Lille rischiava già di entrare nel livello più alto di zona rossa poche ore fa. Se la situazione non dovesse cambiare, il rischio sarebbe quello di un semi-lockdown che potrebbe impedire il regolare svolgimento dell’Inferno del Nord.

Secondo la Voix du Nord gli organizzatori di ASO avrebbero incontrato le varie autorità nella giornata di ieri, ASO avrebbe garantito di poter garantire un accesso limitato di spettatori sia nei settori più importanti di pavé che nel velodromo. Quello che più preoccupa è però la situazione sanitaria. La sindaca di Lille Martine Aubry si è detta “estremamente preoccupata” per la situazione sanitaria, mentre più fiducioso il sindaco di Roubaix che vede possibile anche la presenza del pubblico (ovviamente in misura ridotta) nel velodromo.

Foto: Shutterstock