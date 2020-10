Ciclismo, cancellato il Giro E. Non riparte la corsa per bici elettriche parallela al Giro d’Italia

RCS Sport ha deciso di cancellare definitivamente il Giro E, ovvero la corsa riservata alle bici elettriche che si svolge parallelamente al Giro d’Italia. La kermesse, che non condivide la bolla della Corsa Rosa, era stata bloccata in un primo tempo dopo alcune positività al Covid-19 riscontrate all’intero del nucleo di agenti della Polstrada di scorta alla manifestazione. Dopo un paio di giorni di stop era prevista la ripartenza ma, in seguito ad altri casi (si parla di un membro dello staff organizzativo e di un atleta), l’organizzazione ha deciso di annullare la manifestazione, la cui conclusione era prevista per domenica 25 ottobre a Milano.

Foto: Lapresse