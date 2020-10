Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: le favorite per lo scudetto. AN Brescia più vicina alla Pro Recco

Dopo la ripartenza che è arrivata con i primi turni della Coppa Italia, si appresta a scattare finalmente, dopo oltre sette mesi di pausa a causa del coronavirus che ha sconvolto il mondo dello sport, il campionato maschile di Serie A1 di pallanuoto. L’ombra del Covid però resta sulla manifestazione con i primi rinvii che già arrivano a causa di alcune positività. Andiamo a scoprire in ogni caso le possibili favorite per lo scudetto.

Su tutte ovviamente c’è e resta sempre la Pro Recco. La rosa era già di qualità eccellente, ci sono stati ovviamente tanti cambi con il mercato. Il più importante riguarda la panchina, con l’arrivo dell’iberico Gabi Hernandez al posto di Ratko Rudic. Recchelini a caccia del sedicesimo titolo di fila: acquisti di qualità del calibro di Aaron Younger, Nicholas Presciutti, Tommaso Negri e Nicolò Figari che sono tasselli aggiunti alla lista di fenomeni presente in terra ligure.

Sembra però più vicina la rivale di sempre, l’AN Brescia di Sandro Bovo. I liguri sono stati forse la compagine più rafforzata dal mercato: colpacci come Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Edoardo Di Somma, Angelos Vlachopoulos, Djordje Lazic, Niccolò Gitto e Maro Jokovic non possono che dare una spinta in più all’eterna seconda delle ultime annate. Il sogno scudetto è vivo.

Alle spalle delle prime due, ma almeno un paio di gradini sotto, l’Ortigia che si è soffermato sulle conferme di totem come Gallo e Tempesti, e l’RN Savona, che ha portato a casa due colpi nazionali come Andrea Fondelli e Lorenzo Bruni.

Foto LM/LPS/Danilo Vigo