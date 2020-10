Calcio: la Uefa riapre gli stadi al pubblico, ma solo per il 30% della capienza

Il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso di aprire gli stadi al pubblico. Sarà comunque un graduale ritorno per gli spettatori, visto che sarà possibile riempire gli stadi fino al 30% della loro capienza. Una decisione importante che la UEFA ha preso dopo l’esperimento riuscito in Supercoppa Europea, con il pubblico presente ad assistere al match vinto dal Bayern Monaco sul Siviglia per 2-1.

Il massimo organo del calcio europeo ha ovviamente fatto sapere che verranno prese tutte le precauzioni possibili e che inoltre saranno necessarie le consuete misure sanitarie come l’utilizzo della mascherina ed il distanziamento tra i tifosi. Una decisione finale. però, verrà comunque presa dalle autorità locali che possono vietare l’ingresso dei tifosi o ridurre il limite della capienza. Non potranno esserci tifosi della squadra ospite.

Queste le parole del Presidente Uefa Aleksander Ceferin: “La decisione di oggi è un importante primo passo che mette al centro la salute dei tifosi e rispetta le leggi di ogni paese. Anche se il Covid è un nemico comune, i vari paesi hanno criticità e approcci diversi a seconda dei momenti. Rispetto a prima, la decisione offre una flessibilità nettamente maggiore per quanto riguarda l’ammissione dei tifosi negli stadi, rispettando sempre la valutazione delle autorità locali. In Europa, sono 27 i paesi che in varia misura consentono già ai tifosi di andare allo stadio”.

Foto: LaPresse