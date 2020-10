Pallanuoto, si discute la possibilità di un nuovo format per i campionati di Serie A1 maschile e femminile

La diverse positività al Coronavirus registrate nelle società di Serie A1 maschile e femminile dopo i concentramenti della prima fase della Coppa Italia, hanno portato la Federazione al rinvio dell’inizio dei campionati della Serie A1 di pallanuoto maschile, che sarebbe dovuto scattare domani, sabato 3 ottobre, e della Serie A1 femminile, in programma sabato 10 ottobre. Si sta pensando però anche di variare la formula dei campionati per ridurre il numero di partite da giocare nell’arco della stagione.

Questo il comunicato della FIN sul rinvio dei campionati: “Alla luce dei casi di positività riscontrati da alcuni atleti alla vigilia dei campionati di pallanuoto di serie A1 maschile e femminile, che sarebbero dovuti iniziare rispettivamente sabato 3 ottobre e sabato 10 ottobre, la Federazione Italiana Nuoto si è immediatamente attivata per approfondire insieme ai presidenti delle società iscritte e alle autorità competenti la situazione in continua evoluzione. “Considerata l’applicazione delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedono tra l’altro l’isolamento dei contagiati e la quarantena delle persone che vi sono state a stretto contatto, abbiamo deciso in accordo con le società di rinviare l’inizio dei campionati”, annuncia il presidente Paolo Barelli. Nel contempo la Federazione Italiana Nuoto si riserva di operare ulteriori valutazioni, coinvolgendo anche le istituzioni preposte, per individuare, se necessario, e condividere ulteriori formule di svolgimento dei tornei che ne garantiscano la continuità e la regolarità nel pieno rispetto delle normative a tutela della salute“.

A dare subito la notizia era stata l’Ortigia, che sui canali social aveva scritto: “AVVISO IMPORTANTE: al termine della riunione fra le società dovuta alla questione dei casi di positività al Covid che hanno colpito gli atleti di alcuni club, è stata disposta la sospensione del campionato di Serie A1. Il Circolo Canottieri Ortigia comunica che la squadra non partirà per Firenze, dove era prevista la gara contro la Florentia valida per la prima giornata di campionato. Nei prossimi giorni, la Fin deciderà quando si potrà riprendere e se proseguire con la formula attuale o elaborare una nuova formula“.

In un primo momento la positività al Coronavirus del capitano della Telimar Palermo, Francesco Lo Cascio, riscontrata dopo la seconda fase della Coppa Italia, aveva portato la Federazione al rinvio di tre delle sei gare della prima giornata della Serie A1 di pallanuoto, che sarebbe dovuta scattare domani, sabato 3 ottobre, con sole tre partite. Ad inaugurare la stagione del massimo campionato domani avrebbe dovuto essere la sfida tra Florentia ed Ortigia alle ore 15.00, con i siciliani ampiamente favoriti, mentre sulla carta appariva più equilibrato il confronto tra Lazio e Salerno delle ore 18.00, mentre a chiudere il programma alle ore 18.30 avrebbe dovuto essere il match tra Trieste e Pro Recco, con esito che sembrava già scritto.

Questo il primo comunicato della FIN sui rinvii: “Preso atto della positività al Covid-19 riscontrata dall’atleta della Telimar Palermo Francesco Lo Cascio, in ossequio alle normative a tutela della salute e a salvaguardia della regolarità del campionato, sono stati sottoposti all’esame del tampone gli staff e gli atleti delle squadre e gli arbitri che hanno partecipato al concentramento di Palermo di Coppa Italia, tenutosi venerdì e sabato scorsi. In attesa degli esiti di tutti gli accertamenti sono emerse le positività di Marco Del Lungo ed Edoardo Di Somma dell’AN Brescia. Pertanto, a titolo cautelativo, la Federazione ha stabilito il rinvio a data da destinarsi di San Donato Metanopoli Sport-Telimar Palermo, AN Brescia-Roma Nuoto e CN Posillipo-Iren Genova Quinto valide per la prima giornata del campionato di pallanuoto maschile al via sabato 3 ottobre“.

Serie A1 maschile 2020-2021 – 1a giornata, sabato 3 ottobre rinviata a data da destinarsi

R.N. Florentia-C.C. Ortigia rinviata a data da destinarsi

San Donato Metanopoli Sport-TeLiMar rinviata a data da destinarsi

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN rinviata a data da destinarsi

S.S. Lazio Nuoto-R.N. Nuoto Salerno rinviata a data da destinarsi

AN Brescia-Roma Nuoto rinviata a data da destinarsi

C.N. Posillipo-S.C. Quinto rinviata a data da destinarsi

R.N. Savona riposa

