Calcio: i convocati dell’Italia Under 21 per le sfide con Islanda e Irlanda. Chiamati anche Bastoni e Tonali

Sono stati diramati i convocati dell’Italia Under 21 per le due sfide di qualificazione ai Campionati Europei di categoria contro Islanda e Irlanda, rispettivamente di scena venerdì 9 e martedì 13 ottobre a Reykjavik e a Pisa.

Questi i nomi che ha deciso di portare Paolo Nicolato.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Plizzari (Reggina), Alessandro Russo (Virtus Entella);

Difensori: Claud Adjapong (Lecce), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Pescara), Nicolò Casale (Hellas Verona), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Marco Sala (Spal), Marco Varnier (Pisa);

Centrocampisti: Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Samuele Ricci (Empoli), Sandro Tonali (Milan), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).

Da segnalare il fatto che l’Under 21, per certi versi, non si è privata di Bastoni e Tonali, che avrebbero potuto essere della partita in maniera molto facile per la Nazionale maggiore, ma la situazione di classifica, che vede gli azzurrini secondi nel girone a 3 punti dall’Irlanda, necessita una particolare cura. Prima chiamata per Russo, Frabotta e Lovato; Scamacca può essere convocato perché, non avendo avuto ancora contatti con nessuno del Genoa, non è coinvolto nella brutta questione coronavirus che sta assalendo il club rossoblu.

