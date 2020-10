Pallamano, Serie A femminile 2020-2021: Oderzo sola al comando, Jomi Salerno sconfitta 25-20

Quinta giornata di partite nella Serie A di pallamano femminile 2020-2021, che ha lasciato una sola squadra al comando della classifica, ovvero la Mechanic System Oderzo, che si è aggiudicata il big match di giornata, superando per 25-20 la Jomi Salerno in trasferta, grazie alle 13 reti di Arassay Duran.

Netto successo per il Cassano Magnago, per 24-17 sul Nuoro, con la AC Life Style Erice che si è imposta in casa delle Guerriere Malo per 29-25, trascinata dalle 7 realizzazioni di Barreiro. Due punti anche per la Cassa Rurale Pontinia, vittoriosa sul Cellini Padova per 28-24, con ben 11 gol di Ligia Put, mentre nel posticipo il Brixen ha sconfitto 31-20 il Cingoli. Non ha giocato la Alì Best Espresso Mestrino, impegnata nel turno preliminare di European Cup, vinto all’extra time contro le ucraine del Real Mykolaïv.

I risultati di giornata:

sabato 17 ottobre ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 16:30 Cassano Magnago – Nuoro 24-17 Download PDF h 16:30 Guerriere Malo – AC Life Style Erice 25-29 Download PDF h 18:30 Jomi Salerno – Mechanic System Oderzo 20-25 Download PDF h 20:00 Cellini Padova – Cassa Rurale Pontinia 24-28 Download PDF domenica 18 ottobre h 17:00 Brixen Südtirol – Santarelli Cingoli 31-20 mercoledì 28 ottobre h 21:30 Alì-Best Espresso Mestrino – Leno – –

La classifica aggiornata:

Mechanic System Oderzo 10 pti, Jomi Salerno 8, Brixen Sudtirol 7*, AC Life Style Erice 7, Alì-Best Espresso Mestrino 6*, Cassano Magnago 4, Guerriere Malo 4, Cassa Rurale Pontinia 3, Ariosto Ferrara 3, Leno 2*, Cellini Padova 1, Nuoro 1, Santarelli Cingoli 0*.

*una partita in meno

Foto: FIGH