Pallamano, Serie A femminile 2020: Mestrino vince il recupero contro Leno, completata la quinta giornata

E’ iniziata la lunga serie di recuperi nella Serie A di pallamano femminile 2020, che ha visto completarsi la sua giornata numero cinque, dopo il successo della Alì-Best Espresso Mestrino contro Leno, per il punteggio di 26-15, inizialmente in programma per sabato 17 ottobre, ma rinviata a causa dell’impegno europeo della formazione veneta.

Pochi i problemi per Mestrino nella partita, vinta senza troppi patemi, e dominando sin dall’inizio, grazie al parziale iniziale di 6-1, chiudendo la prima frazione addirittura sul 15-7, chiudendo poi i giochi nella ripresa, fino al 26-15 finale, deciso dalle 7 reti della centrale Giovanna Lucarini, vero punto di forza del team.

Il quadro completo della quinta giornata:

sabato 17 ottobre ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 16:30 Cassano Magnago – Nuoro 24-17 Download PDF h 16:30 Guerriere Malo – AC Life Style Erice 25-29 Download PDF h 18:30 Jomi Salerno – Mechanic System Oderzo 20-25 Download PDF h 20:00 Cellini Padova – Cassa Rurale Pontinia 24-28 Download PDF domenica 18 ottobre h 17:00 Brixen Südtirol – Santarelli Cingoli 31-20 Download PDF mercoledì 28 ottobre h 20:30 Alì-Best Espresso Mestrino – Leno 26-15 Download PDF

La classifica aggiornata:

Mechanic System Oderzo 12 pti, Brixen Sudtirol 11, Jomi Salerno 8*, Alì-Best Espresso Mestrino 8, AC Life Style Erice 7*, Cassa Rurale Pontinia 5, Cassano Magnago 4, Guerriere Malo 4*, Ariosto Ferrara 3, Santarelli Cingoli 2, Leno 2, Cellini Padova 1, Nuoro 1

*una partita in meno

