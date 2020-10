Pallamano, Qualificazioni Europei 2022: i convocati per la sfida contro la Norvegia, presente Domenico Ebner

La Nazionale italiana di pallamano maschile è pronta a cominciare il suo percorso di qualificazione agli Europei 2022, e dopo il rinvio del match inaugurale contro la Bielorussia, sfiderà al Pala Giovanni Paolo II di Pescara la Norvegia, vice-campione del mondo in carica e grande favorita del raggruppamento.

Nelle ultime ore, il direttore tecnico degli azzurri Riccardo Trillini ha diramato la lista dei 19 atleti convocati dal 1° novembre, per uno stage di preparazione in quel del Pala Santa Filomena di Chieti, in vista proprio del match con gli scandinavi, in programma il prossimo 8 novembre alle ore 18, a porte chiuse.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover \ GER), Valerio Sampaolo (PO – 1988 – Brixen), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Nantes \ FRA)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Riihimaki Cocks \ FIN), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava \ ESP), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Ego Siena), Thomas Bortoli (AD – 2002 – Cassano Magnago)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Cuenca \ ESP), Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Giacomo Savini (CE – 1994 – Guadalajara \ ESP), Allan Luis Pereira (TS – 1989 – Raimond Sassari), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes \ FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Billère \ FRA), Michele Skatar (TD – 1985 – Soultz Bollwiller \ FRA), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Ego Siena)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence \ FRA), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (direttore tecnico), Jurgen Prantner (vice-allenatore), Leonardo Lopasso (portieri)

STAFF MEDICO: Leonardo Previ, Vincenzo Silvestri, Matteo Nuccelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Foto: FIGH