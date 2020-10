Pagelle Young Boys-Roma 1-2, voti Europa League 2020-2021: Dzeko e Kumbulla i migliori in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Young Boys-Roma 1-2.

Roma 3-4-2-1:

Pau Lopez, voto 6.5: non può nulla contro il rigore, nella ripresa salva su Elia nel finale di partita.

Kumbulla, voto 7.5: bene anche in impostazione con numerosi passaggi in verticale provati, sigla la rete del raddoppio.

Fazio, voto 5.5: non al massimo della condizione, ma riesce a contribuire in fase di costruzione del gioco.

Juan Jesus, voto 5: in difficoltà nelle uscite dal centro sinistra, soffre la velocità di Nsame. Dal 77′ Pellegrini, voto s.v.

Karsdorp, voto 6: corre e si propone, ma non viene servito a dovere e cala vistosamente nel finale di primo tempo. Dal 46′ Spinazzola, voto 6.5: spinge il laterale della nazionale che a sinistra si fa sempre trovare pronto per l’inserimento per il cross o il tiro.

Villar, voto 5: fantasma in mezzo al campo, non si vede mai e non ricerca quasi mai la verticalizzazione per le punte. Dal 62′ Veretout, voto 6: si fa vedere con rapidi cambi di gioco e verticalizzazioni precise per gli offensivi.

Cristante, voto 4.5: sbaglia di tutto e di più, causa anche un rigore facilmente evitabile.

Bruno Peres, voto 7: isolato nel primo tempo, nella ripresa trova la rete del pareggio grazie a Dzeko.

Carles Perez, voto 6: elettrico il giocatore ex Barcellona ma si perde nelle fase di rifinitura con i compagni, si fa notare per un grande inserimento in area di rigore e per qualche giocata personale.

Pedro, voto 5.5: attacca sul tutto il fronte offensivo non trovando quasi mai il pallone, si fa vedere solamente per un tiro alto dopo un corner. Dal 70′ Mkhitaryan, voto 6: la sua qualità in campo da la scossa alla squadra contribuendo con i suoi movimenti a creare azioni offensive.

Borja Mayoral, voto 5: prova ad andare in profondità più volte per dettare il passaggio ma non viene quasi mai trovato dai compagni, viene sostituito nella ripresa. Dal 60′ Dzeko, voto 7.5: quando è in campo si fa sempre vedere, pericoloso di testa e regala il passaggio decisivo Bruno Peres per la rete del pareggio.

All. Fonseca, voto 6: faticano le riserve scelte, ma i titolari che entrano in campo nella ripresa sono quelli giusti per ribaltare il risultato.

YOUNG BOYS (3-4-3):

Von Ballmoos 6; Bürgy 7, Lustenberger 5.5, Zesiger 5; Hefti 6, Rieder 6 (69′ Aebischer 5), Sierro 5 (79′ Gaudino s.v.), Maceiras 6; Fassnacht 5.5 (65′ Elia 6.5), Nsame 7.5 (79′ Siebatcheu 5.5), Ngamaleu 6.5 (65′ Mambimbi 6). All. Seoane 6.

Foto: Lapresse.