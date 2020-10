Pagelle Milan-Sparta Praga 3-0, voti Europa League 2020-2021: Kjaer insuperabile, Bennacer metronomo, Dalot mattatore

PAGELLE MILAN-SPARTA PRAGA 3-0

MILAN

Tatarusanu 6: dopo il negativo debutto di lunedì in campionato contro la Roma, l’estremo difensore rumeno vive 90′ tranquilli facendosi trovare pronto nelle pochissime occasioni in cui viene chiamato in causa.

Calabria 6: presidia la fascia destra in una serata dove per lui non ci sono particolari apprensioni. Limita la spinta offensiva per risparmiare energie (dal 68′ Conti 5,5: al rientro in campo dopo una lunga assenza, l’esterno difensivo mostra di essere ancora un po’ in ritardo di condizione).

Kjaer 7: solita solida prestazione del difensore centrale danese, che non commette errori anche in questa partita di Europa League.

Romagnoli 6: il capitano del Milan si fa vedere più in impostazione che in copertura, anche perché l’attacco dei cechi è poca cosa. Lascia il capo anzi tempo per lasciare spazio a Duarte (dall’81’ Duarte sv).

Dalot 7: dopo un primo tempo di adattamento alla corsia sinistra, il portoghese si scatena firmando un gol e un assist nella ripresa.

Tonali 6: qualche buon sprazzo di vivacità per l’ex centrocampista del Brescia, che continua la sua crescita all’interno della rosa milanista.

Bennacer 7,5: eccezionale la partita dell’algerino – il migliore in campo -, che abbina qualità e interdizione nella sua prestazione odierna (dall’81’ Kessie sv).

Castillejo 5,5: prestazione opaca dell’esterno spagnolo, che non riesce quasi mai a rendersi pericoloso.

Krunic 6: l’uomo tattico di Pioli è un motorino instancabile che serve all’allenatore del Milan per disegnare al meglio la sua squadra, anche quando in campo ci sono molti “uomini delle rotazioni” (dall’88 Maldini sv).

Brahim Díaz 7: terzo gol stagionale per il trequartista spagnolo, che si dimostra ancora una volta l’asso nella manica del roster rossonero.

Ibrahimovic 5,5: dopo l’assist per Brahim Diaz, in occasione del gol del vantaggio, lo svedese sbaglia il rigore che probabilmente avrebbe chiuso la gara. Esce dopo un tempo (dal 46′ Leao 6,5: dopo aver sbagliato una netta occasione in apertura di ripresa, si sdebita siglando il gol del raddoppio).

SPARTA PRAGA

Heca 6; Sacek 5, Lischka 4,5 (dall’80 Plechaty sv), Celutska 5,5, Hanousek 6; Pavelka 5,5, Travnik 6 (dall’80 Karabec sv) , Vindheim 5; Dockal 5 (dal 90′ Patrack), Julis 5 (dal 62′ Kozak), Krejci 5 (dal 62′ Karlsson).

Foto: LaPresse