Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2020, risultato di oggi: storica impresa solitaria di Filippo Ganna a Camigliatello Silano!

Successo inaspettato, ma tremendamente straordinario di Filippo Ganna, trionfatore spettacolare della Mileto-Camigliatello Silano, quinta tappa del Giro d’Italia. Una vittoria che ricorda le impese degli altri tempi. Una vittoria cercata per tutto il giorno lungo questi 225 chilometri infiniti, contraddistinti da un finale nebbioso, piovoso lungo la scalata e la successiva discesa del Valico di Monte Scuro in cui è riuscito a staccare di prepotenza tutti i suoi compagni di attacco.

Il verbanese, al suo debutto nella Corsa Rosa, si porta a casa il secondo successo in cinque giorni dopo il trionfo in maglia iridata nella cronometro di apertura di Palermo e due giorni in rosa. Onore e merito all’azzurro, campione su pista, su strada, nelle cronometro, nelle corse di un giorno, e adesso anche nei grandi giri. Filippo vendica anche la sua Ineos Grenadiers oramai orfana del suo leader Geraint Thomas. Alle sue spalle il gruppo della maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), terzo al traguardo dietro a Patrick Konrad (Bora-hansgrohe). Dodicesimo Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

ORDINE D’ARRIVO QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020

1 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 5:59:17

2 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 0:34

3 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step ,,

4 KELDERMAN Wilco Team Sunweb ,,

5 HAMILTON Lucas Mitchelton-Scott ,,

6 HINDLEY Jai Team Sunweb ,,

7 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal ,,

8 BILBAO Pello Bahrain – McLaren ,,

9 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team ,,

10 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step ,,

11 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe ,,

12 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo ,,

13 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling ,,

14 SAMITIER Sergio Movistar Team ,,

15 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 1 ,,

16 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren ,,

17 HAIG Jack Mitchelton-Scott ,,

18 ZAKARIN Ilnur CCC Team ,,

19 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers ,,

20 YATES Simon Mitchelton-Scott ,,

21 PEDRERO Antonio Movistar Team ,,

22 OOMEN Sam Team Sunweb ,,

23 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma ,,

24 KANGERT Tanel EF Pro Cycling 0:48

25 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale ,,

26 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale ,,

27 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma ,,

28 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates ,,

29 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe ,,

30 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers ,,

31 HARPER Chris Team Jumbo-Visma ,,

32 FELLINE Fabio Astana Pro Team ,,

33 VALTER Attila CCC Team 1:37

34 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 2:14

35 KNOX James Deceuninck – Quick Step ,,

36 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 2:52

37 RODRÍGUEZ Óscar Astana Pro Team 3:30

38 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 3:52

39 ROSSETTO Stéphane Cofidis, Solutions Crédits 4:00

40 GALLOPIN Tony AG2R La Mondiale ,,

41 VILLELLA Davide Movistar Team ,,

42 ZARDINI Edoardo Vini Zabù – KTM 4:50

43 TUSVELD Martijn Team Sunweb 5:13

44 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 5:51

45 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 7:02

46 CATALDO Dario Movistar Team 7:29

47 ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM 7:59

48 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 8:13

49 GREGAARD Jonas Astana Pro Team ,,

50 TRATNIK Jan Bahrain – McLaren 8:57

51 PADUN Mark Bahrain – McLaren ,,

52 KOCHETKOV Pavel CCC Team ,,

53 DE LA PARTE Víctor CCC Team ,,

54 NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation ,,

55 NIBALI Antonio Trek – Segafredo ,,

56 GHEBREIGZABHIER Amanuel NTT Pro Cycling ,,

57 HÄNNINEN Jaakko AG2R La Mondiale ,,

58 CARRETERO Héctor Movistar Team 9:54

59 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 10:11

60 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 10:54

61 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo ,,

62 BERNARD Julien Trek – Segafredo ,,

63 SERRY Pieter Deceuninck – Quick Step ,,

64 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers ,,

65 PFINGSTEN Christoph Team Jumbo-Visma 11:06

66 HAMILTON Chris Team Sunweb 11:29

67 HOWSON Damien Mitchelton-Scott ,,

68 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 13:00

69 TOLHOEK Antwan Team Jumbo-Visma ,,

70 POLJAŃSKI Paweł BORA – hansgrohe ,,

71 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè ,,

72 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers ,,

73 BISOLTI Alessandro Androni Giocattoli – Sidermec ,,

74 TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè ,,

75 HAGA Chad Team Sunweb ,,

76 ARMÉE Sander Lotto Soudal ,,

77 CAPECCHI Eros Bahrain – McLaren ,,

78 BATTAGLIN Enrico Bahrain – McLaren 15:00

79 ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè 16:21

80 BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale 16:34

81 BIDARD François AG2R La Mondiale ,,

82 HANSEN Jesper Cofidis, Solutions Crédits ,,

83 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling ,,

84 GASTAUER Ben AG2R La Mondiale ,,

85 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale ,,

86 HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal 17:24

87 SEPÚLVEDA Eduardo Movistar Team 17:26

88 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 18:14

89 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 20:15

90 LE TURNIER Mathias Cofidis, Solutions Crédits ,,

91 HOLMES Matthew Lotto Soudal 21:18

92 CATAFORD Alexander Israel Start-Up Nation ,,

93 ARASHIRO Yukiya Bahrain – McLaren ,,

94 WYSS Danilo NTT Pro Cycling ,,

95 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling ,,

96 NOVAK Domen Bahrain – McLaren ,,

97 CONTI Valerio UAE-Team Emirates ,,

98 MARTIN Tony Team Jumbo-Visma 22:31

99 VAN EMDEN Jos Team Jumbo-Visma ,,

100 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 22:50

101 OLDANI Stefano Lotto Soudal ,,

102 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè ,,

103 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè ,,

104 CONCI Nicola Trek – Segafredo ,,

105 RUMAC Josip Androni Giocattoli – Sidermec ,,

106 PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec ,,

107 MAŁECKI Kamil CCC Team ,,

108 VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM ,,

109 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec ,,

110 CLARKE Simon EF Pro Cycling ,,

111 BENNETT Sean EF Pro Cycling ,,

112 SUNDERLAND Dylan NTT Pro Cycling ,,

113 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe ,,

114 DENZ Nico Team Sunweb ,,

115 MATTHEWS Michael Team Sunweb ,,

116 MEYER Cameron Mitchelton-Scott ,,

117 ROSSKOPF Joey CCC Team ,,

118 BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 23:52

119 FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM 24:19

120 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 24:43

121 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec ,,

122 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 26:35

123 BODNAR Maciej BORA – hansgrohe ,,

124 SAGAN Peter BORA – hansgrohe ,,

125 BOARO Manuele Astana Pro Team ,,

126 BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe ,,

127 CONTRERAS Rodrigo Astana Pro Team ,,

128 MAZZUCCO Fabio Bardiani-CSF-Faizanè 26:45

129 WHELAN James EF Pro Cycling 28:18

130 HEPBURN Michael Mitchelton-Scott ,,

131 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 28:47

132 KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ ,,

133 KEISSE Iljo Deceuninck – Quick Step ,,

134 FRANKINY Kilian Groupama – FDJ ,,

135 SCOTSON Miles Groupama – FDJ ,,

136 ČERNÝ Josef CCC Team ,,

137 SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ ,,

138 SPREAFICO Matteo Vini Zabù – KTM ,,

139 ZABEL Rick Israel Start-Up Nation

Foto: Lapresse