Olimpia Milano-Virtus Roma oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Dopo la vittoria in Eurolega contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano si rituffa nel campionato dove affronterà al Forum la Virtus Roma, in un match valevole per la quarta giornata della Serie A 2020-2021. Milano è ancora imbattuta in campionato e comanda la classifica a punteggio pieno; mentre la Virtus Roma ha battuto all’esordio la Fortitudo Bologna e poi ha perso malamente contro Brindisi e Sassari.

Olimpia Milano-Virtus Roma, match valevole per la quarta giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà oggi 18 ottobre alle ore 17.30. L’incontro sarà visibile in streaming su Eurosport Player. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV MILANO-ROMA

18 OTTOBRE 2020

Ore 17.30 Olimpia Milano-Virtus Roma

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta OA Sport

Credit Ciamillo