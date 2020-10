Olimpia Milano-Treviso oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Esordio stagionale al Mediolanum Forum di Assago per l’A|X Armani Exchange Milano in Serie A. La formazione di Ettore Messina affronta la De’Longhi Treviso: il nome della città riporta ad antichi fasti, ma va ricordato che l’attuale società è differente dalla Benetton dei tempi in cui proprio Messina sedeva sulla panchina del PalaVerde da padrone di casa.

Nella scorsa stagione distacchi molto ampi tra le due squadre, alla prima di andata e di ritorno: 22 punti il divario in terra trevigiana, 24 quello visto a Milano. Terzo scontro Messina-Menetti in panchina. Nella prima giornata l’Olimpia ha superato Reggio Emilia sul parquet dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, mentre Treviso ha aperto il campionato sconfiggendo Trento di misura con un paio di iniziative decisive di Matteo Imbrò. In mezzo, per Milano, il successo in Eurolega a 8 secondi dalla fine con il Bayern Monaco. Assenti Micov e Punter sul fronte milanese; l’ex è Davide Moretti, cresciuto in maglia biancoblu in A2.

Il match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e De’Longhi Treviso, valido per la 2a giornata di Serie A 2020-2021, vedrà la palla a due alzarsi alle ore 17:00. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

OLIMPIA MILANO-DE’LONGHI TREVISO, SERIE A 2020-2021: PROGRAMMA

DOMENICA 4 OTTOBRE

Ore 17:00 A|X Armani Exchange Milano-De’Longhi Treviso

OLIMPIA MILANO-DE’LONGHI TREVISO, SERIE A 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo