Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket: programma, orari, tv, streaming

Quarta giornata di Eurolega e impegno casalingo per l’Olimpia Milano questo venerdì sera. Dopo i due successi all’esordio contro il Bayern Monaco e il Villeurbanne, i ragazzi di Ettore Messina sfideranno prima l’Olympiacos Pireo in Grecia mercoledì e, due giorni dopo, il Real Madrid al Forum di Assago.

Come detto, Rodriguez e compagni sono a punteggio pieno e sperano di arrivare al match contro gli spagnoli mantenendo l’imbattibilità stagionale in casa dell’Olympiacos, che ha un record di una vinta e una persa sino a ora. Il Real Madrid, invece, ha avuto un avvio di Eurolega difficile, con le pesanti sconfitte subite contro il Baskonia Vitoria all’esordio e in casa nel derby spagnolo contro il Valencia. Prima dell’Olimpia il Real sarà impegnato sempre mercoledì in casa contro il Khimki, in due sfide che sembrano già decisive nella corsa a un posto nella seconda fase della manifestazione europea.

Olimpia Milano-Real Madrid, match valevole per la quarta giornata dell’Eurolega 2020, si giocherà venerdì 16 ottobre alle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in streaming su Eurosport Player. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV OLIMPIA MILANO-REAL MADRID

16 OTTOBRE 2020

Ore 20.45 Olimpia Milano-Real Madrid

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta OA Sport



Credits: Ciamillo