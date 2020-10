Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne oggi: orario, tv, streaming, programma Eurolega basket

Oggi, venerdì 9 ottobre, andrà in scena il match tra Olimpia Milano e ASVEL Villeurbanne, incontro valido per la seconda giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orario e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La squadra di Ettore Messina vuole dare seguito all’avvio di stagione impeccabile: finora i meneghini hanno collezionato undici vittorie, aggiudicandosi la Supercoppa Italiana e partendo con il piede giusto sia in Serie A che in Eurolega. All’esordio nella massima competizione continentale l’Armani Exchange ha espugnato Monaco di Baviera dopo un tempo supplementare grazie alla tripla decisiva di Shavon Shields a pochi secondi dalla sirena. Debutto con sconfitta, invece, per l’ASVEL Villeurbanne, che è stato piegato in quel di Valencia con il punteggio di 65-63.

Il match tra Olimpia Milano e ASVEL Villeurbanne inizierà alle ore 20.45. La partita non godrà di alcuna copertura televisiva ma sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

OLIMPIA MILANO-ASVEL VILLEURBANNE: ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 9 ottobre

Ore 20.45: Olimpia Milano – ASVEL Villeurbanne

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

