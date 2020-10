Nuoto, tampone negativo per Federica Pellegrini. La Divina presto potrà tornare in vasca

Finalmente una buona notizia per Federica Pellegrini che ha sconfitto il Covid-19. Questa mattina, secondo quanto riporta il sito di Gazzetta, il tampone di controllo al quale si è sottoposta è risultato negativo. Un sospiro di sollievo per la campionessa veronese che lo scorso 15 ottobre aveva scoperto di aver contratto il Sars-CoV-2.

La nuotatrice nei giorni scorsi è rimasta in isolamento a causa del virus ma ha aggiornato con costanza i fan tramite i social. Già nella giornata di martedì le sue condizioni sembravano essere decisamente migliorate, tanto che in una sua diretta instagram aveva raccontato: “Ora posso dire che sto molto meglio rispetto ai giorni scorsi dove ero veramente a pezzi per la febbre e i dolori. Ci sono stati miglioramenti giorno dopo giorno e ora c’è una buona notizia perché sto riprendendo l’olfatto e il gusto e di questo sono molto contenta perché avverto le sensazioni di quello che mangio e fisicamente sto veramente meglio”.

Federica Pellegrini ha sconfitto il Covid-19 e potrà concentrarsi sul nuoto. L’ultimo grande obiettivo da centrare nella straordinaria carriera della nuotatrice azzurra sono le Olimpiadi di Tokyo. Presto, quindi, la 32enne nativa di Mirano potrà tornare in vasca e riprendere gli allenamenti, iniziando così la marcia di avvicinamento all’evento a cinque cerchi.

Foto: Lapresse