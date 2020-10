Nuoto, ISL 2020 quinto e sesto match. Va in scena la sfida delle rane azzurre. Carraro, Pilato, Castiglioni: inizia l’assalto a Tokyo

E’ in arrivo il terzo week end lungo (da oggi a lunedì) della International Swimming League 2020 e per l’Italia del nuoto l’attenzione sarà tutta concentrata alle sfide di domenica e lunedì che vedranno in vasca gli Aqua Centurions, con sei azzurri in vasca, sempre in attesa dell’arrivo della capitana Federica Pellegrini (che potrebbe raggiungere Budapest per l’ultimo weekend di gare, il prossimo) e in più Benedetta Pilato, ingaggiata dagli Energy Standard.

E proprio sulle due gare della rana, 100 e 50, sono puntati i fari degli appassionati italiani perchè saranno in vasca (nella speranza che l’adduttore di Arianna Castiglioni abbia smesso di infastidirla) le tre atlete che si giocheranno i due posti disponibili (sui 100) per Tokyo 2020: Martina Carraro e, appunto, Arianna Castiglioni, portacolori degli Aqua Centurions e Benedetta Pilato, che ha già mostrato la sua condizione al mondo intero. Una sfida che infiamma perché vedrà al via tre atlete in grado di primeggiare a livello europeo e di giocarsela anche a livello mondiale, una delle quali dovrà, giocoforza, restare fuori dall’avventura olimpica.

Non è la sola sfida che interessa gli appassionati italiani che potranno tornare a gustarsi la battaglia della rana anche al maschile tra uno stratosferico Nicolò Martinenghi e un Fabio Scozzoli che, pur non al meglio della condizione, un paio di zampate le ha già piazzate nei primi due weekend di gare. Attenzione anche alla farfalla di Matteo Rivolta, che è piaciuto più nella prima che nella seconda tappa, e allo stile libero di Alessandro Miressi che potrebbe dare l’assalto al suo record italiano dei 100 stile.

Gli Aqua Centurions domenica e lunedì, tenteranno di evitare l’ultima posizione in classifica che ha caratterizzato le prime due loro uscite, affrontando gli Energy Standard, vincitori dell’edizione dello scorso anno e della prima tappa delle ISL 2020, i NY Breaker e i Toronto Titans, squadre forti ma sicuramente alla portata della formazione italiana.

Da non perdere, oggi, venerdì 30 e domani, sabato 31 ottobre, però, il quinto match della competizione per Club che vedrà al via London Roar, DC Trident, LA Current, Tokyo Frog Kings, con sfide stellari in acqua e al via due delle quattro squadre che finora hanno vinto una tappa: LA Current e London Roar. Spettacolo assicurato.

Foto LaPresse – Marco Alpozzi