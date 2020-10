Nuoto, Stefania Pirozzi positiva al Covid-19: l’azzurra non potrà partecipare alla prima tappa della ISL 2020

Non giungono buone notizie nel mondo del nuoto italiano. L’azzurra Stefania Pirozzi, in procinto di partire per Budapest (Ungheria) per prendere parte alla prima tappa della International Swimming League (dal 16 ottobre), è stata costretta a rinunciare perché risultata positiva al test del Coronavirus. Pirozzi è la seconda atleta ad aver annunciato il contagio, dopo che anche l’olandese Femke Heemskerk aveva dichiarato di dare forfait per lo stesso motivo.

La nuotatrice campana, entrata a far parte degli Aqua Centurions (compagine con base in Italia), dovrà attendere l’esito di ulteriori controlli per tornare all’attività agonistica. Secondo le regole della ISL, gli atleti positivi dovranno sottoporsi a due controlli. I test, si legge, verranno eseguiti a distanza di almeno 48 ore l’uno dall’altro, per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio in merito. Se gli esiti saranno ancora positivi, sarà obbligatorio osservare una quarantena di 14 giorni prima di entrare con il proprio team nella bolla. Come riportato da swimswam Italia, Stefania è totalmente asintomatica e ha detto di sentirsi bene.

Foto: LaPresse