Nuoto, ISL 2020 oggi: orari, tv, streaming, programma e italiani in gara

A partire da oggi, la International Swimming League prenderà il via per la sua seconda edizione e i motivi di interesse non mancano. Lo scopo è sempre lo stesso: promuovere il nuoto attraverso gare di alto livello che possano coinvolgere gli appassionati. In un periodo particolare come questo, scosso e influenzato dalla pandemia globale, la manifestazione in sé può rappresentare una boccata d’ossigeno per tutti.

La ISL 2020 come sarà organizzata? Prendendo spunto da quanto fatto Oltreoceano nella famosa bolla di Orlando per la NBA (nessun caso positivo al Covid-19 in 100 giorni), anche la rassegna natatoria in vasca corta avrà la medesima strutturazione in quel di Budapest. Cinque settimane di allenamento e gare nelle acque magiare che vedranno coinvolte 10 squadre e circa 300 nuotatori provenienti da tutto il mondo. La regular season, come detto, inizierà domani e si concluderà il 10 novembre, mentre le squadre che staccheranno il pass per le semifinali si confronteranno dal 14 al 16 novembre. Inizialmente previsto a Tokyo, l’atto conclusivo (21-22 novembre) sarà sempre alla Duna Arena per garantire maggior sicurezza agli atleti e ridurre gli spostamenti, causa di contagi.

Il format prevede che in ogni confronto si affrontino quattro squadre e che due atleti per team si sfidino in ogni singola gara, così come due staffette per squadra si sfideranno in ogni competizione per team. Ogni weekend ci saranno due gironi, così da impegnare otto formazioni, mentre due saranno di riposo. Le compagini avranno almeno dieci uomini e dieci donne, fino a un massimo di trentadue atleti ma solo ventotto potranno essere schierati in piscina in ogni match.

LE SQUADRE

– Energy Standard

– Aqua Centurions

– Cali Condors

– DC Trident

– Tokyo Frog Kings

– Toronto Titans

– Team Iron

– London Roar

– LA Current

– NY Breakers

I campioni in carica degli Energy Standard (con Benedetta Pilato) daranno il via alle danza oggi e domani ottobre insieme ai Cali Condors, NY Breakers e ai LA Current, mentre la compagine filo-italiana degli Aqua Centurions si presenterà sul blocchetto di partenza domenica 18 e lunedì 19 ottobre, sfidando DC Trident, London Roar e Team Iron (di cui fa parte anche Marco Orsi). “Riposeranno” in questa prima giornata i Tokyo Frog Kings e i Toronto Titans, formazione quest’ultima in cui c’è il nostro Alberto Razzetti, neo-primatista italiano dei 200 misti in vasca lunga.

IL PROGRAMMA DELLA ISL 2020 (17 OTTOBRE)

LA ISL 2020 comincerà oggi, venerdì 16 ottobre, alle 16.00 (termine alle 18.00) su Sky Sport Collection (canale 205), con il match inaugurale tra Energy Standard, Cali Condors, New York Breakers e L.A. Current. Gli stessi team saranno in vasca sabato 17 ottobre alle 20 su Sky Sport Arena (canale 204) per il secondo giorno di gara. Domenica alle 18.00 (Sky Sport Arena), il debutto della squadra italiana Aqua Centurions contro London Roar, D.C.Trident e Team Iron. Il secondo giorno degli azzurri è previsto per lunedì 19 ottobre alle 16. Tutte le gare saranno visibili anche su Sky Go e su NOW TV, servizi in streaming di Sky.

Venerdì 16 aprile

ore 16.00-18.00 – Energy Standard, Cali Condors, New York Breakers e L.A. Current in vasca.

WOMEN EVENT # DAY 1 MEN EVENT # 1 100 Butterfly 2 3 200 Backstroke 4 5 200m Breaststroke 6 7 4 x 100m Freestyle 5’ BREAK

CHANGES FOR FOLLOWING EVENTS OF THE DAY MAY BE MADE 9 50m Freestyle 8 11 200m Individual Medley 10 13 50m Breaststroke 12 4 x 100m Freestyle 14 5’ BREAK

CHANGES FOR FOLLOWING EVENTS OF THE DAY MAY BE MADE 15 50m Backstroke 16 17 400m Freestyle 18 19 4 x 100m Medley 20

WOMEN EVENT # DAY 2 MEN EVENT # 21 100m Freestyle 22 23 200m Butterfly 24 25 100m Backstroke 26 27 100m Individual Medley 28 5’ BREAK

CHANGES FOR FOLLOWING EVENTS OF THE DAY MAY BE MADE 29 200m Freestyle 30 31 50m Butterfly 32 33 100m Breaststroke 34 35 4 x 100m Mixed Freestyle 35 5’ BREAK

CHANGES FOR FOLLOWING EVENTS OF THE DAY MAY BE MADE 36 400m Individual Medley 37 38 50m Skins 39 40 4 x 50m Mixed Medley* 40

GLI ITALIANI IN GARA

L’unica italiana in gara quest’oggi sarà Benedetta Pilato che farà il suo esordio tra le fila degli Energy Standard e godremo di grande spettacolo anche per questo nella piscina della Duna Arena.

