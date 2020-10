Superbike oggi, GP Portogallo 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma

Tutto è pronto dal circuito dell’Estoril per le ultime prove libere del Mondiale Superbike 2020. La storica pista portoghese accoglie l’ultimo atto della sfida tra i britannici Jonathan Rea e Scott Redding. Il primo dei due è il leader del campionato e si appresta a confermarsi campione con la sua Kawasaki. Il #1 del gruppo non è riuscito a chiudere matematicamente la lotta per il titolo nella tappa francese di Magny-Cours, round in cui ha colto la vittoria in gara-1 e nella superpole race. Redding, alfiere di casa Ducati, sbarca in Portogallo con 59 punti da recuperare

Le prove libere odierne saranno visibili in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205). SkyGo e NowTV trasmetteranno le immagini in diretta streaming, mentre OA Sport vi terrà compagnia per l’intera giornata. Ricordiamo che TV8 (canale 121 di Sky ed 8 del digitale terrestre) non diffonderà le libere odierne, ma si limiterà a trasmettere l’attività in pista di sabato e di domenica.

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP ESTORIL SUPERBIKE 2020

Venerdì 16 ottobre

10:00-10:30 – WorldSSP300 FP1 Gruppo B

10:45-11:15 – WorldSSP300 FP1 Gruppo A

11:30-12:20 – WorldSBK FP1

12:30-13:15 – WorldSSP FP1

14:30-15:00 – WorldSSP300 FP2 Gruppo B

15:15-15:45 – WorldSSP300 FP2 Gruppo A

16:00-16:50 – WorldSBK FP2

17:00-17:45 – WorldSSP FP2

Foto: Valerio Origo