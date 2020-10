Nuoto, Gabriele Detti: “Con Paltrinieri il rapporto non è cambiato. Le Olimpiadi? Miro ai 400 e agli 800 stile libero”

Ospite dell’ultima puntata di Swim2U, la trasmissione targata Sport2U, in collaborazione con OA Sport, è Gabriele Detti. Il noto nuotatore della Nazionale azzurra, specializzato nello stile libero, si è raccontato in un’intervista in cui ha dato spazio a varie considerazioni. Prima fra tutte, quella inerente la sorprendente vittoria nei 400 stile libero ottenuta al SetteColli 2020: “Nei mesi post lockdown ci siamo molto concentrati su lavori sulla velocità. Sapevo di potercela fare, anche se in due mesi e mezzo non si riesce a costruire una gara intera. Ho seguito le indicazioni di Morini ed è andata bene“.

Ed in merito alle Olimpiadi, Gabriele risponde così: “I 400 e gli 800 stile sono le gare che voglio preparare al cento per cento. Mi alleno su queste perché so di potercela fare, anche se non parto con l’idea di dover vincere ad ogni costo. L’importante è che io mi diverta”. Non sono mancati, inoltre, commenti sul collega Gregorio Paltrinieri e sulla sua scelta di essere seguito da un allenatore diverso da Morini. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

