Nuoto, calendario ISL 2020: date, programma e orari di tutte le tappe

La Champions League è pronta per ripartire. Dal 16 ottobre a Budapest (Ungheria), infatti, l’International Swimming League, nota a tutti come ISL prenderà il via con l’edizione 2020. E’ stato, infatti, reso noto il calendario della regular season degli incontri previsti tra le 10 formazioni iscritte. Ogni appuntamento vedrà lo scontro tra quattro squadre. Ogni fine-settimana ci saranno due giorni di gare, in modo da impegnare un totale di otto compagini, con due che rimarranno a riposo. La manifestazione godrà di una copertura in streaming sul proprio canale, ma non vi sono notizie ufficiali se questa avrà una trasmissione su canali televisivi. Di seguito il calendario:

CALENDARIO REGULAR SEASION ISL 2020

1 16/17 Ottobre 16.00-18.00 – 20.00-22.00 – In gara: Energy Standard, Cali Condors, L.A. Current, NY Breakers; A riposo: Tokyo Frog Kings e Toronto Titans.

1 18/19 Ottobre 18.00-20.00 – 16.00-18.00 – In gara: London Roar, DC Trident, Aqua Centurions e Iron; A riposo: Tokyo Frog Kings e Toronto Titans.

2 24/25 Ottobre 12.00-14.00 – 17.00-19.00 – In gara: Aqua Centurions, Tokyo Frog Kings, LA Current, Toronto Titans; A riposo: Energy Standard e London Roar.

2 26/27 Ottobre 15.00-17.00 – 15.00-17.00 – In gara: DC Trident, Iron, Cali Condors, NY Breakers; A riposo: Energy Standard e London Roar.

3 31 Ottobre 1 Novembre 12.00-14.00 – 18.00-20.00 – In gara: London Roar, DC Trident, LA Current, Tokyo Frog Kings; A riposo: Iron, Cali Condors

3 2/3 Novembre 16.00-18.00 – 16.00-18.00 – In gara: Energy Standard, Aqua Centurions, NY Breakers, Toronto Titans; A riposo: Iron, Cali Condors

4 7/8 Novembre 14.00-16.00 – 14.00-16.00 – In gara: London Road, Tokyo Frog Kings, Cali Condors, NY Breakers; A riposo: Aqua Centurions, LA Current

4 9/10 Novembre 16.00-18.00 – 16.00-18.00 – In gara: Energy Standard, DC Trident, Toronto Titans, Iron; A riposo: Aqua Centurions, LA Current

5 14/15 Novembre 12.00-14.00 – 12.00-14.00 – In gara: Energy Standard, Iron, Tokyo Frog Kings, Toronto Titans; A riposo: DC Trident, NY Breakers

5 14/15 Novembre 18.00-20.00 – In gara: London Roar, Cali Condors, LA Current, Aqua Centurions; A riposo: DC Trident, NY Breakers

Foto: LaPresse