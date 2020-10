Da domani Sport2day: tutte le notizie del giorno alle 18.25 su Sport2u, la web tv di OA Sport

Scatta domani alle 18.25 l’avventura di Sport2day, il video-tg sportivo di OA Sport, in onda su Sport2u, la web tv visibile sul nostro sito e su tutte le nostre pagine social (dove resterà on demand). Mezz’ora, ogni giorno, per raccontare e analizzare gli eventi della giornata e per presentare tutte le sfide in programma in serata e il giorno successivo. Non mancheranno ospiti, da atleti a tecnici, a dirigenti, fino ad arrivare a giornalisti e grandi ex.

A dirigere il tg sarà Gianmario Bonzi, collaboratore di OA Sport, telecronista di Eurosport, oltre che giornalista di Tuttosport e del QN, con la collaborazione di Alessandro Aita, Edoardo Massetti, Matteo De Angelis, Alessandro Gattulli e Paolo Palmeri.

Sport2day non si limiterà a dare le notizie del giorno ma affronterà i temi del momento con l’aiuto di tanti commentatori prestigiosi. Nella prima puntata si parlerà di sport invernali nientemeno che con la vincitrice della Coppa del Mondo di sci dello scorso anno Federica Brignone, pronta a debuttare nella nuova stagione nel gigante di Solden in programma nel fine settimana, di sport americani con il telecronista Sky Pietro Nicolodi e di Giro d’Italia con il commentatore di Eurosport Riccardo Magrini.

