Il Giro delle Fiandre 2020 resiste con grande forza dinnanzi all’impennata dei contagi da Covid-19 che stanno avanzando in tutta Europa e specialmente in Belgio. Resiste grazie ai suoi organizzatori, che hanno fortemente alzato le misure di sicurezza in tutela di tutti quanti, per un regolare svolgimento della corsa che andrà in scena domenica 18 ottobre.

Innanzitutto hanno incoraggiato gli spettatori a rimanere a casa, e poi hanno anche spostato il foglio firma e la partenza da Grote Markt ad Anversa, a Steenplein, un luogo più facile da chiudere al pubblico. Inoltre, la Polizia pattuglierà con grande rigore i passaggi sui muri, e i sentieri adiacenti. Cambiamenti seri, che fanno male al cuore, ma che rappresentano una scelta più che giusta e doverosa per la sicurezza di tutti.

Tra l’altro gli stessi organizzatori hanno deciso di non rivelare gli orari della 104esima edizione del Giro delle Fiandre. In ogni caso, potrete seguire la corsa in diretta televisiva su Rai Sport ed Eurosport. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale dalle ore 10.00 per non perdervi neanche un secondo di questa classica monumento.

GIRO DELLE FIANDRE 2020: PROGRAMMA, ORARI, TV, STREAMING

Domenica 18 ottobre

Diretta tv: Rai Sport, Eurosport

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport ore 10.00

Foto: Lapresse