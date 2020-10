NFL 2020-2021 (5a settimana): vincono Steelers, Bears e Seahawks che restano imbattuti, Dallas perde Prescott

La quinta settimana della NFL 2020-2021 rischia di avere segnato già una buona fetta dell’intera stagione. Il grave infortunio di Dak Prescott priva i Dallas Cowboys del loro QB (che, ricordiamolo, non ha il contratto in vista della prossima stagione dopo la querelle con la dirigenza texana), mentre si segnalano vittorie indicative come quelle dei Chicago Bears, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks, unica squadra già sul 5-0, dato che i Kansas City Chiefs implodono in casa contro i Las Vegas Raiders. Infine, devastante ko interno dei San Francisco 49ers contro i Miami Dolphins. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quarta settimana della NFL.

I MATCH DELLA QUINTA SETTIMANA DELLA NFL:

Seattle Seahawks (5-0) – Minnesota Vikings (1-4) 27-26: Seattle è 5-0 per la prima volta nella sua storia, ma non senza fatica. Wilson e compagni devono ringraziare un suicidio tattico dei Vikings a due minuti dalla fine. Avanti di 5 punti, infatti, Minnesota decide di giocare un 4&1 dalla red zone invece che calciare il field goal del +8. La difesa dei Seahawks tiene duro e la palla torna Wilson che orchestra un drive nel quale succede di tutto (anche un completo da 39 yds su un quarto tentativo e 10) fino al td decisivo di Metcalf su ricezione a pochi secondi dalla chiusura. Fino a quel momento i Vikings avevano dominato con il 10-0 del primo tempo, quindi con un Mattison da 112 yds su corsa. Cousins ha iniziato a fare “il Cousins” solo nel finale con errori assortiti, mentre Wilson chiude con statistiche normali dal suo punto di vista (217 yds, 3 td e 1 int). Minnesota chiude in anticipo la sua annata, Seattle continua a volare in vetta alla NFC,

Chicago Bears (4-1) – Tampa Bay Buccaneers (3-2) 20-19: una gara che farà sicuramente discutere. Tom Brady e compagni pensavano di avere vinto il match, ma una chiamata per un rounghing-the-passer su Foles nel finale (totalmente errata) ridà speranza ai Bears che vanno al field goal della vittoria con Santos a 1:13 dalla conclusione. L’inizio del match è tutto di Tampa (ottimo Jones II che corre per 106 yds) che si porta subito 10-0 con un td su ricezione di Evans e un field goal di Succop, ma da quel momento in avanti la squadra della Florida colleziona una messe di penalità, ben 11 per 109 yds, (non sempre giuste) e perde totalmente il ritmo offensivo. Chicago si aggrappa ai lanci di Foles (243 yds, 1 td, 1 int) per Robinson (90 yds) e sfruttano i td di Graham e Montgomery nel secondo quarto. Nella ripresa i Bucs non vanno oltre 2 field goal con la linea offensiva che spesso abbandona Brady. L’ultimo drive della speranza per Brady (253 yds e una meta) si conclude con un 4&out sul quale il numero 12 pensava di essere ancora al terzo down. Sconfitta davvero bruciante per Tampa che ora scivola sul 3-2 (e nel prossimo turno ospiterà i lanciatissimi Packers) mentre i Bears si portano zitti zitti sul 4-1 in una NFC North dove proprio Green Bay è meno lontana di quel che si poteva pensare.

San Francisco 49ers (2-3) – Miami Dolphins (2-3) 17-43: un massacro a Santa Clara. I Niners non esistono sui due lati del campo e Miami passeggia con 14-0 nel primo quarto (Fitzpatrick per Shaheen e una corsa di Gaskin) quindi si va all’intervallo sul 30-7 con un altro lancio di Fitzpatrick per Parker e tre field goal. Nel secondo tempo San Francisco spedisce in panchina Garoppolo (7 lanci completati su 17 tentativi, con due intercetti) ma l’andamento non cambia ed i Dolphins gestiscono l’ampio margine senza problemi. Ko pesantissimo per i californiani che hanno qualcosa solo da Mostert (90 yds su corsa) mentre dall’altra parte Fitzpatrick chiude con 350 yds e tre mete nel nulla assoluto della secondaria dei 49ers.

Kansas City Chiefs (4-1) – Las Vegas Raiders (3-2) 32-40: la grande sorpresa nella AFC, non solo della West Division. I campioni in carica vengono schiantati in casa da coach Gruden e dai suoi ragazzi che imbrigliano Mahomes per larghi tratti del match, e non è certo una cosa semplice come si sa. Già nel primo tempo si vedono segnali importanti dai Raiders, sui due fronti, ma i Chiefs riescono a chiudere sul 24-24. Nella ripresa, però, non c’è storia. La difesa di Las Vegas domina, chiude gli spazi a Mahomes (340 yds, 2 td e 1 int) e lo manda al tappeto ben 7 volte. Dall’altra parte Carr illumina (347 yds, 3 td e 1 int) e manda a segnare Agholor, Waller e Ruggs, quindi ci pensa Jacobs con le sue corse a far volare il punteggio sul 40-24 Inutile l’ultima meta di Kelce (108 yds totali) e primo ko dopo quasi un anno esatto per Kansas City. Las Vegas, invece, vince un match pesantissimo interno alla AFC West e riapre i giochi per il primo posto nella Division.

Cleveland Browns (4-1) – Indianapolis Colts (3-2) 32-23: Cleveland voleva una vittoria importante per confermare il proprio valore ed eccola qua: superati i Colts al termine di una gara solida dove, però, gli errori non sono mancati. Mayfield lancia per 247 yds con 2 mete e altrettanti intercetti, mentre dall’altra parte Rivers ne lancia 243 con 2 intercetti a sua volta. La coppia di ricevitori Landry-Beckham Jr decidono il match, ma i Browns devono ritrovare il gioco su corsa. Per Indianapolis ko pesante con un attacco che ancora non gira e una difesa al di sotto delle attese.

Negli altri match, gli Atlanta Falcons (0-5) proseguono nel loro anno da incubo e perdono in casa anche contro i Carolina Panthers (3-2) in questo scontro nella NFC South concluso con il punteggio di 16-23. Un ko che costa il posto a coach Quinn. A Ryan manca Jones e chiude con sole 226 yds (138 per Ridely) e un intercetto, con Gurley che vola per 121 yds su corsa ma è l’unica arma offensiva della squadra della Georgia. I Falcons non riescono a essere pericolosi (non partivano 0-5 dal 1997) e Carolina ne approfitta, con Bridgewater da 313 yds e 2 td con Anderson che riceve per 112, vincendo senza brillare.

I Dallas Cowboys (2-3) vincono contro i New York Giants (0-5) 37-34 ma non festeggiano. Il loro QB Prescott, infatti, si è rotto una gamba durante il match e a questo punto rischia di avere chiuso qui la sua annata. Match pessimo per Dallas, ancora una volta, con una difesa assente che concede 34 punti ai Giants (abbiamo detto tutto) per cui nel finale ci pensano Dalton (111 yds su lancio) e soprattutto Elliott con 91 yds su corsa e 2 mete. Per i Cowboys si salva solo la vetta della NFC East ma gioco e infortuni sono un fardello che costerà carissimo. I New York Jets (0-5) perdono in casa 10-30 contro gli Arizona Cardinals (3-2) e confermano di essere forse la squadra peggiore della NFL. Tutto facile per Arizona con un sontuoso Murray da 380 yds, 1 td e 1 int e 31 su corsa, con i Cards che colgono il primo successo in casa dei Jets negli ultimi 45 anni! Il Washington Football Team (1-4) nulla può contro i Los Angeles Rams (4-1) che passeggiano 30-10 nella capitale con Goff da 309 yds, 2 td e 1 int. La notizia di giornata, però, è il ritorno di Alex Smith che, dopo 2 anni e avere quasi perso una gamba, torna al football prendendo il posto di Allen che è finito ko nel primo tempo.

Nella AFC North, i Baltimore Ravens (4-1) vincono facilmente 27-3 contro i Cincinnati Bengals (1-3-1) nonostante un Lamar Jackson pessimo che sbaglia ben 18 dei suoi 37 lanci. Il divario tecnico tra le due squadre è letteralmente imbarazzante e Baltimore prosegue nella sua corsa verso la vetta. Spettatori interessati i Pittsburgh Steelers (4-0) che stendono 38-29 i Philadelphia Eagles (1-3-1) e rimangono imbattuti nella AFC North. Roethlisberger è perfetto con 239 yds e 3 td, ma il dominatore della giornata è il rookie Claypool che riceve per 110 yds e 3 mete, e ne aggiunge anche una su corsa! Eagles che ci provano con un Fulgham eccezionale da 152 yds e una meta su ricezione, ma Wentz lancia altri 2 intercetti in questa sua pessima annata. Per Pittsburgh prima partenza 4-0 dal lontano 1979. Nella AFC South gli Houston Texans (1-4) si sbloccano e piegano 30-14 i Jacksonville Jaguars (1-4) in un match con tanti errori. Watson lancia per 359 yds, 3 td e 2 int, Mishew risponde con 301 e 2 mete, ma i due fumble persi dai Jags, e soprattutto un Cooks da 161 yds su ricezione, fanno la differenza.

La quinta settimana si concluderà questa notte con il Monday Night match tra New Orleans Saints (2-2) e Los Angeles Chargers (1-3). Ricordiamo che per colpa di diverse positività al Covid-19 è stato rivoluzionato il calendario di questa settimana. Il match tra Tennessee Titans (3-0) e Buffalo Bills (4-0) è stato posticipato a martedì, mentre quello tra i New England Patriots (2-2) ed i Denver Broncos (1-3) sarà giocato questa notte, salvo ulteriori modifiche del programma.

Team in bye week: Detroit Lions (1-3) e Green Bay Packers (4-0).

Foto: MPH Photos / Shutterstock.com