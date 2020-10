NFL 2020-2021 (4a settimana): ancora imbattuti Seahawks e Bills, cadono Bears, Cowboys e 49ers

La quarta settimana della NFL 2020-2021 ha iniziato a darci conferme importanti sotto ogni punto di vista. In attesa dei match di Chiefs e Packers, rimangono imbattuti Buffalo e Seattle, mentre fa rumore la sconfitta di San Francisco contro Philadelphia. Vittorie importanti per Tampa Bay, New Orleans e Baltimore, mentre Detroit e Dallas affondano. Andiamo, quindi a vedere, partita per partita, cos’è successo nella quarta settimana della NFL. Ricordiamo che il match tra Tennessee Titans (3-0) e Pittsburgh Steelers (3-0) è stato rinviato a data da destinarsi per i casi di positività al Covid-19 riscontrati nella squadra di Nashville, mentre quello tra Kansas City Chiefs (3-0) e New England Patriots (2-1) sarà giocato domani dopo la notizia della positività del QB bostoniano Cam Newton.

I MATCH DELLA QUARTA SETTIMANA DELLA NFL:

Chicago Bears (3-1) – Indianapolis Colts (3-1) 11-19: difese al potere e poco spettacolo in quel di Chicago. I Colts passano grazie ad un primo tempo da 13-3, ma gli spunti sono pochi. Rivers chiude con 190 yds e una meta, Foles risponde con 249, un td e un intercetto. I Bears non corrono (appena 28 yds totali) ma si aggrappano alle 101 yds di Robinson su ricezione. La differenza la fanno le corse di Indianapolis con Taylor da 68 yds e 107 totali con i tre RB. Primo ko stagionale per Chicago che mette a nudo tutti i suoi limiti offensivi.

Dallas Cowboys (1-3) – Cleveland Browns (3-1) 38-49: succede di tutto ad Arlington. Difese in vacanza in un match letteralmente pazzesco. Pronti, via, e Odell Beckham Jr, sblocca il punteggio con 37 yds di ricezione su lancio del suo collega WR Landry. Dallas risponde subito con Prescott che lancia per Lamb e Cooper per il 14-7 ma da li in poi è solo Cleveland. Nel secondo quarto ancora Beckham Jr, Hooper e Hunt vanno a segno, prima del field goal di Parkey per il 31-14. Anche il terzo periodo prosegue nel dominio dei Browns con Hunt e il field goal di Parkey per il 41-14. Arriva l’ultimo parziale e Dallas si sveglia. Prescott lancia per Pollar, Schulz e Lamb ed i padroni di casa tornano sul 38-41. Si sogna la rimonta clamorosa, ma ancora OBJ corre per 50 yds e va in meta. Game set and match Browns. Dallas ha un grande Prescott da 502 yds, 4 td e un intercetto, con Cooper da 134, ma Cleveland vince con un OBJ da 73 yds su corsa e 81 su ricezione con tre mete totali. Per Dallas la fortuna è di essere nella NFC East dove non vince nessuno, mentre Cleveland si rilancia nella AFC North.

Tampa Bay Buccaneers (2-2) – Los Angeles Chargers (1-3) 38-31: partita dai cuori forti nella baia. Brady domina con 5 td, 369 yds e un intercetto e va a riprendere i californiani che erano andati avanti 24-14 e anche di 17 punti ad un certo punto. Jones II corre per 111 yds, Evans riceve per 122 con una meta, mentre i Chargers non esistono su corsa. Herbert ne mette 14 (assieme a 290 su lancio con 3 mete e un intercetto) ma il totale parla di sole 46. Tra un lancio e l’altro Los Angeles cede alla distanza e Tampa ne approfitta, con Brady che detta legge e riporta la sua squadra a .500 nella NFC South.

Miami Dolphins (1-3) – Seattle Seahawks (4-0) 23-31: Seattle ce la fa, ma Miami la fa penare fino all’ultimo drive. Gli ospiti chiudono 10-3 il primo quarto, quindi 17-9 il primo tempo, gestendo bene la rimonta dei Dolphins che, fino all’ultimo periodo, non segnano che field goal. Wilson ancora eccellente con 360 yds, 2 td e un intercetto, con Carson da 80 yds e 2 mete, mentre Metcalf riceve per 106 con Moore da 95 e un td. Dall’altra parte Fitzpatrick lancia per 315 yds ma sparacchia due intercetti. Ottimo Parker da 110 yds aeree, mentre su corsa il QB corre per 47 e una meta, meglio di Gaskin da 40. Seahawks ancora imbattuti nella NFC West, per Miami la stagione rischia di essere già in archivio.

Las Vegas Raiders (2-2) – Buffalo Bills (4-0) 23-30: rimangono imbattuti i Bills dopo una partita davvero tirata a Las Vegas. Allen lancia per 288 yds e 2 td, con il solito Diggs da 115 su ricezione. Carr risponde con 311 yds e 2 td, ma i due fumble persi dallo stesso QB e da Waller spostano il piatto della bilancia verso Buffalo che prosegue il suo cammino immacolato nella AFC East.

Negli altri match i San Francisco 49ers (2-2) cadono a sorpresa in casa contro i Philadelphia Eagles (1-2-1). Mullens non sostituisce a dovere Garoppolo con ben 2 intercetti. Le corse si fermano a 116 yds, mentre tutto su via aerea passa da Kittle con 183 yds e ben 15 ricezioni. Gli Eagles, invece, procedono con il loro piano offensivo e tutto cambia con l’intercetto riportato in meta nel quarto periodo da Singleton per il 25-14. Ko pesantissimo per i 49ers, boccata di ossigeno per Philadelphia. Nella NFC East cade ancora il Washington Football Team (1-3) per 17-31 contro i Baltimore Ravens (3-1) che passeggiano nella capitale. 21-0 già all’intervallo con 144 yds totali su corsa e Lamar Jackson da 193 su lancio con 2 td e 1 int. Per Washington bene Haskins da 314 yds con McLaurin da 118 su ricezione, ma i Ravens sono di un altro livello. Sempre nella NFC i Carolina Panthers (2-2) nonostante il perdurare dell’assenza di McCaffrey sorprendono 31-21 gli Arizona Cardinals (2-2) e si rilanciano. Per i Panthers vediamo Bridgewater da 278 yds, 2 td e 1 int, Davis corre per 84 con una meta mentre Anderson riceve per 99. Arizona risponde con 129 yds totali su corsa (78 del solito Murray che ne aggiunge 133 su lancio con 3 mete) ma i ricevitori latitano e Carolina conquista la seconda vittoria di fila.

I Los Angeles Rams (3-1) vincono contro i New York Giants (0-4) per 17-9 ma senza brillare. In un altro match importante nella NFC, i Detroit Lions (1-3) spaventano i New Orleans Saints (2-2) ma cedono 29-35 dopo un match davvero difficile da leggere. 14-7 per i Lions in avvio, quindi parziale di 21-0 per i Saints che, tuttavia, nel finale rischiano di essere ripresi. Brees non illumina con 246 yds, 2 td e 1 int, con il solito Kamara da 83 yds su corsa e una meta e 36 su ricezione, mentre Detroit produce troppo poco, con Stafford da 206 yds, 3 td e un intercetto. Gli Houston Texans (0-4) proseguono nel loro anno da incubo e perdono anche in casa contro i Minnesota Vikings (1-3) per 23-31 dopo una partita nella quale hanno provato a raddrizzare le cose solo nel finale. Il lancio di Watson per Fuller fa gridare al td che potrebbe mandare tutto all’overtime, ma la review sancisce l’incompleto e per i Vikings arriva la prima vittoria della sua annata. Nel Thursday Night match i New York Jets (0-4) cadono anche contro i Denver Broncos (1-3) con il punteggio di 28-37. Per i bianco-verdi Darnold lancia per 230 yds e corre per 84 con una meta da 46, ma la difesa è inesistente e Denver vince nonostante un Rypien da 3 intercetti e 242 yds. Gordon corre per 107 yds. Patrick riceve per 113 e un td e per i Broncos arriva la prima vittoria stagionale, nonostante una marea di infortuni. Infine i Cincinnati Bengals (1-2-1) si sbloccano piegando 33-25 i Jacksonville Jaguars (1-3) con Burrow da 300 yds e soprattutto Mixon da 151 yds su corsa e due mete.

La quarta settimana si concluderà con il Monday Night match tra i Green Bay Packers (3-0) e gli Atlanta Falcons (0-3) con i giallo-verdi che proveranno a rimanere imbattuti contro Matt Ryan e compagni, reduci da due clamorosi ko nei quali hanno dilapidato vantaggi in doppia cifra nei quarti conclusivi.

Foto: Grindstone Media Group / Shutterstock.com