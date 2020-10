NBA, la maglia dei Los Angeles Lakers di Kobe Bryant del 2008 donata al Museo Nazionale di storia e cultura afro-americana

Inutile negare che in questo 2020 così triste e amaro per la pandemia globale, la scomparsa di Kobe Bryant, prima che il Covid-19 si prendesse la scena, è stata tra gli eventi che più ha toccato tutti, appassionati di basket e non.

Un po’ come quando nel 1994 morì in un incidente nel GP di Imola Ayrton Senna, così la tragica fine di Kobe e di otto persone con lui, tra cui sua figlia Gianna, (in un crash in elicottero), ha reso la figura di Bryant ancor più iconica di quello che sarebbe potuta essere. In memoria dei valori che ha rappresentato nel mondo della NBA e della pallacanestro in generale, il National Museum of African-American History and Culture di Washington avrà anche la maglia n.8 indossata dal campione nel 2008, nell’anno concluso da MVP. Una stagione nella quale poi i Boston Celtics sconfissero i Lakers di Bryant 4-2, prendendosi però poi la rivincita nelle due stagioni successive e centrando il celebre anello.

“I contributi di Kobe dentro e fuori dal campo sono stati notevoli“, ha affermato in una dichiarazione Spencer Crew (fonte: L’Equipe), direttore ad interim del Museo Nazionale di storia e cultura afro-americana. “In qualità di donatore/fondatore, ha compreso l’importanza di questa struttura“. E’ stato infatti reso noto che la famiglia Bryant ha donato almeno un milione di dollari per dare supporto al menzionato Museo e per questo il riconoscimento al fuoriclasse è pienamente meritato visto l’impegno profuso.

